В России спорят о тендере на телеправа РПЛ. Но в Англии с ее миллиардным контрактом не увидят дебют Роналду за «МЮ»

Против традиций не попрешь.

Когда Англия заодно с КНДР и Туркменией

Знаете, что объединяет Кубу, Туркмению, КНДР, Афганистан и Англию? Во всех этих странах не увидят первый после возвращения матч Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед». С первыми четырьмя все понятно — там в принципе не показывают АПЛ. А вот в Англии наблюдать за камбэком великого португальца смогут только те 76 тысяч зрителей, кто придет в субботу на «Олд Траффорд» на матч с «Ньюкаслом». Ажиотаж бешеный — еще за неделю до игры в медиа и соцсетях мелькали сообщения про билеты за 3000 фунтов.

А вот по телевидению эту игру не покажут. Вернее, конечно, покажут — в 189 странах, где есть трансляции АПЛ. Но в Англии в прямом эфире матча «МЮ» — «Ньюкасл» не будет. Причина — так называемый телевизионный блэкаут, или, другими словами, запрет на трансляцию по телевидению игр, которые начинаются в 15.00 по местному времени.

Про английский блэкаут краем уха слышали многие. Историю его зарождения возводят к 1960-м годам, когда телевизионные трансляции постепенно стали получать все большее распространение. Например, в 1965 году ВВС впервые купила права на хайлайты матчей, чтобы показывать их в программе Match of the Day. Считается, что тогда же босс «Бернли» Бен Лорд убедил своих коллег и футбольную лигу, что показ дневных субботних матчей по ТВ негативно скажется на посещаемости.

При этом законодательно блэкаут был оформлен в Англии только в 1987 году, когда телекомпания ITV купила права на показ матчей высшего дивизиона за 6,3 миллиона фунтов — смешные по нынешним временам, но вполне приличные 35 лет назад деньги. Футбольная ассоциация и вещатели опирались на статью 48 устава УЕФА: она позволяет странам — членам союза выбирать в выходные дни слот размером в 2,5 часа, когда прямые трансляции футбольных матчей запрещены. В Англии выбрали время в субботу с 14.45 до 17.15. Мотивы УЕФА были понятны — чиновники опасались, что увеличение количества трансляций отпугнет публику от посещения стадионов.

Однако сейчас этим правом пользуются только три страны — Англия, Шотландия и Черногория.

Роналду не повезло дважды

Интересно, что блэкаут распространяется на любые трансляции футбола, не только местных лиг. В 2018 году ФА и УЕФА выступили против компании Eleven Sports, которая пыталась показывать в запретное время матчи ла лиги и серии А. В итоге Eleven Sports вынуждена была смириться и пойти на уступки. Так что субботние испанские и итальянские матчи, которые начинаются в 17.00 по английскому времени, зрители в Британии могут наблюдать начиная только с 15-й минуты игры.

Забавно, но под это секвестирование попала и первая игра Роналду за «Ювентус» в 2018 году.

Исключение было только один раз — во время доигровки сезона-2019/20 и в сезоне-2020/21. Поскольку болельщики из-за ковидных ограничений не могли попасть на трибуны, все матчи начинались в разное время, чтобы у фанатов была возможность увидеть свою команду по ТВ. Однако с началом этого сезона вернулись не только зрители, но и традиционный блэкаут.

Блэкаут как основа футбольной пирамиды

В итоге из-за истории с матчем «МЮ» против «Ньюкасла» и дебютом Криштиану, который в Англии вживую увидят только болельщики на стадионе, в Британии снова развернулась дискуссия, является ли блэкаут анахронизмом для современной цифровой эпохи или в нем есть смысл.

Те, кто выступает за отмену блэкаута, полагают, что прогресс рано или поздно победит, а наличие трансляции по ТВ не сказывается на посещаемости.

«Бундеслига является прекрасным противовесом утверждению, что прямые трансляции удерживают болельщиков от посещения матчей своих любимых команд вживую. В Германии все матчи бундеслиги транслируются по телевидению, а заполняемость стадионов постоянно превышает 90 процентов, что соответствует показателям премьер-лиги. В Италии, где все матчи серии А тоже транслируются в прямом эфире по телевидению, заполняемость стадионов заметно ниже — менее 70%. Это говорит о том, что на посещаемость футбольных матчей влияет больше факторов, чем просто наличие прямой трансляции по ТВ, — например, цены на билеты, качество инфраструктуры и общее впечатление от матча», — говорил The Athletic Джек Дженовезе, старший аналитик компании Ampere, занимающейся аналитикой СМИ.

«В мировом масштабе дебют Роналду будет грандиозным событием, и в этом ирония — вы сможете увидеть его по всему миру, но не здесь. Нынешняя система кажется устаревшей. Люди просто к этому привыкли и все», — считает бывший исполнительный редактор Sky Sports Шон Кэрнс, проработавший в компании более 30 лет.

Сторонники сохранения блэкаута упирают на то, что речь в данном случае не о клубах АПЛ и их болельщиках, а о тех, кто находится на нижних этажах футбольной пирамиды.

«Решились бы некоторые фанаты посмотреть за дебютом Роналду дома или в пабе, если бы была такая возможность, или пошли бы на стадион болеть за свою команду?» — спрашивает в интервью The Athletic Шон Харви, бывший исполнительный директор английской футбольной лиги (объединяет клубы чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2).

Тем же вопросом задается на своей странице в Twitter и журналист ESPN Дэйл Джонсон: «Что выберет фанат морозным зимним субботним днем — пойти на стадион или посмотреть в 15.00 матч «МЮ», «Арсенала» и так далее?»

На самом деле точного ответа на этот вопрос нет — только предположения. Но матчи в субботу в 15.00 — это многолетняя часть английской футбольной культуры. В это время играют не только в АПЛ, но и во всех дивизионах, что идут за ней, — начиная от чемпионшипа и заканчивая 6-м дивизионом и даже ниже. Сторонники блэкаута считают, что при его отмене в первую очередь пострадают маленькие клубы, существование которых сильно завязано на доходах от matchday (билеты, еда и так далее).

«Мы в куда большей степени полагаемся на посещаемость, чем клубы, расположенные выше в пирамиде», — сказал iNews бывший исполнительный директор ФА Питер Паласиос, ныне руководящий «Трэнмир Роверс» — клубом из пригорода Ливерпуля, выступающим в лиге 2 (4-й по силе дивизион).

«У нас много фанатов «Ливерпуля» и «Эвертона», которые приходят на наши матчи. Люди могут сказать, что если вы отмените блэкаут, это не повлияет на вашу посещаемость. Но это произойдет», — продолжает Паласиос.

По мнению Джонсона, фанаты условных «Рочдейла» или «Торки Юнайтед», которые купили сезонные абонементы, никуда не денутся. А даже если и денутся, то они уже все равно отдали свои деньги. А вот публика, ходящая на свои местные клубы нерегулярно, может заметно поредеть.

Понятно, что если эти люди выберут просмотр матча АПЛ пару-тройку раз за сезон, это не смертельно. Но в долгосрочной перспективе это будет иметь серьезный накопительный негативный эффект для маленьких клубов, которые будут постепенно терять аудиторию.

Но пока всех интересует только Роналду и его дебют.