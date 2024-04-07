Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:00

«МЮ» опять огорчил «Ливерпуль». И сделал чемпионскую гонку еще более захватывающей

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ
Дмитрий Гирин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Ливерпуля» Мохамед Салах и Харви Эллиотт в матче против «Манчестер Юнайтед»
Мохамед Салах и Харви Эллиотт.
Фото Reuters
После 2:2 на «Олд Траффорд» в лидеры вышел «Арсенал».
Англия. Премьер-лига. 32-й тур
07 апр, 17:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:2
Ливерпуль

Три недели назад «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» выдали на «Олд Траффорд» один из лучших матчей сезона (в иные годы он был бы безоговорочно лучшим, но в этом конкуренция как никогда велика) — хозяева победили в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 4:3 и лишили тем самым красных надежд сделать квадрупл, то есть забрать все четыре титула в сезоне. Теперь у «Юнайтед» был шанс поставить серьезную подножку команде Юргена Клоппа в борьбе за чемпионство — в случае успеха «МЮ» единоличным лидером становился бы «Арсенал».

Наверное, это достаточно хорошая мотивация. Все же «Ливерпуль» — исторически главный и злейший враг. «Манчестер Сити» — так, шумные соседи, которые взлетели вверх благодаря арабским деньгам. А вот «скинуть «Ливерпуль» с его гребаного насеста» сэр Алекс Фергюсон провозглашал когда-то одной из главных задач карьеры. И великому шотландцу это удалось — сейчас счет по чемпионским титулам 20:19 в пользу «МЮ».

Но, с другой стороны, для клуба калибра «Юнайтед» это как-то мелковато. У команды Эрика тен Хага был шанс включиться в борьбу за топ-4, учитывая, что «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» регулярно теряют очки, но после матчей с «Брентфордом» (1:1) и «Челси» (3:4) он испарился. Все это тем более болезненно, что в обеих встречах «МЮ» терял очки уже в добавленное время — от «пчел» пропустили на 90+9-й минуте, от синих — на 90+10-й и 90+11-й. И если с «Брентфордом» это было заслуженно («МЮ» весь матч играл паршиво), то на «Стэмфорд Бридж» это реально были голы на пустом месте.

По первым минутам матча с «Ливерпулем» было два ощущения: 1) мы смотрим продолжение мартовского безумия; 2) «МЮ» очень зол после разочарований этой недели и настроен рвать и метать. Запредельные скорости, атаки в обе стороны — начало было невероятно многообещающим. Правда, очень быстро выяснилось, что «Ливерпуль» намного более конкретен — уже на 3-й минуте Андре Онана не дал Доминику Собослаи забить после выхода один на один. К 20-й минуте соотношение ударов было 5-0 в пользу гостей, а к перерыву — 14-0 (!!!).

Конечно, многие из них блокировались защитниками. К перекроенной в очередной раз линии обороны «МЮ» претензий было не так много. В матче с «Челси» травмы получили Рафаэль Варан и Джонни Эванс, и в итоге против «Ливерпуля» в центре обороны вышли Харри Магуайр и 19-летний Вилли Камбвала, для которого это был дебют в стартовом составе в матче АПЛ. Юноша, кстати, смотрелся очень достойно — несколько раз останавливал Дарвина Нуньеса, а однажды с мясом отобрал мяч у Луиса Диаса, после чего колумбиец долго лежал на газоне, морщась от боли.

Футболисты Гарри Магуайр и Алексис Макаллистер
Гарри Магуайр и Алексис Макаллистер.
Фото Reuters

Пара Магуайр — Камбвала стала уже 12-м сочетанием центральных защитников, которое тен Хаг использовал в этом сезоне. А если брать четверку в целом, то это было уже 26-е сочетание оборонцев. И это, конечно, одна из причин того, почему «МЮ» так неровно играет в этом сезоне.

Когда «Ливерпуль» воплотил свое преимущество по ударам в гол — Диас на дальней штанге замкнул скидку Нуньеса после розыгрыша углового, — из «МЮ» словно выпустили воздух. От обоюдоострой игры первых минут не осталось и следа. У хозяев вообще перестало что-либо получаться, и красные имели все шансы закончить все уже к перерыву. Они легко выходили на ударные позиции, но так же легко эти возможности транжирили. И Клоппа это явно нервировало — немец даже высказал претензии Мо Салаху, когда тот из центра штрафной запустил мяч выше створа: мол, ну как так?

Превосходство «Ливерпуля» было подавляющим, и тут самое место для всех этих избитых банальностей. От них и правда не уйти, но, чтобы как-то это скрасить, процитирую комментировавшего этот матч знаменитого в прошлом защитника «Арсенала» Ли Диксона: «Ребят, это «МЮ» на «Олд Траффорд» — ты никогда до конца не можешь быть ни в чем уверен».

Футболисты &laquo;Байера&raquo; празднуют победу над &laquo;Унионом&raquo;. «Арсенал» и «Манчестер Сити» давят на «Ливерпуль», «Байер» в одной победе от чемпионства, «Атлетик» покончил с кубковым проклятием

Возрождение «Юнайтед» в этом матче и правда произошло словно бы ниоткуда. Джаррел Куанса отдал плохой поперечный пас — точно на Бруну Фернандеша, и португалец в касание забросил мяч в ворота прямо из центрального круга, забив один из самых красивых голов сезона. Это стало инъекцией уверенности для «МЮ», а игра потеряла в стройности и стала куда более хаотичной — что так любит нынешний «Юнайтед».

На этом фоне еще один гол-красавец — Кобби Майну забросил мяч в дальнюю «девятку» с угла штрафной (а Каземиро, разгоняя эту атаку, сделал пас ударом через себя) — уже не вызывал удивления.

Проблема в том, что хаос нельзя контролировать — это иллюзия. Удивительно только, что голову потерял не молодой Камбвала, а опытный Аарон Ван-Бисакка, зачем-то полетевший в подкат против Харви Эллиота, когда полузащитник «Ливерпуля» просто двигался с мячом вдоль линии штрафной. Салах в этом сезоне не забил два пенальти — «Брентфорду» и «Ньюкаслу», но тут исполнил все безупречно. Последние минуты матча были похожи на первые — с лихими атаками в обе стороны. А последним действием стал удар Эллиота, который выловил Онана.

Это было почти так же зрелищно и захватывающе, как и три недели назад, и с почти тем же итогом для «Ливерпуля». Красные потеряли лидерство — у команды Клоппа столько же очков, сколько и у «Арсенала» (по 71), но хуже разница мячей — «+42» против «+51» у «канониров». У «МС» — 70 очков и разница «+40».

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
2
0
Читайте также
Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в матче НХЛ
Опубликованы кадры с места нападения на двух полицейских в Подмосковье
Безумное спасение на последней минуте, первый овертайм в серии и победная точка от Джонсона. Что случилось в матче «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кто на самом деле принимает решения в «Челси» после ухода Абрамовича. Боэли может уйти уже через три года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
2
 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
3
 Ман. Сити 31 21 7 3 71-31 70
4
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 31 15 4 12 45-46 49
7
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
8
 Ньюкасл 31 14 5 12 65-52 47
9
 Челси 29 12 7 10 53-50 43
10
 Брайтон 31 11 10 10 51-49 43
11
 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44-49 42
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
15
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
16
 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19
 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20
 Шеффилд Юн. 30 3 6 21 28-80 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.04 14:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 4
6.04 17:00
Астон Вилла – Брентфорд
 3 : 3
6.04 17:00
Эвертон – Бернли
 1 : 0
6.04 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 0 : 1
6.04 17:00
Лутон Таун – Борнмут
 2 : 1
6.04 17:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 2
6.04 19:30
Брайтон – Арсенал
 0 : 3
7.04 17:30
МЮ – Ливерпуль
 2 : 2
7.04 19:30
Шеффилд Юн. – Челси
 - : -
7.04 20:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости