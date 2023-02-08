Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:25

Daily Mail: инвесторы из Катара сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Инвесторы из Катара сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По данным источника, потенциальные владельцы первым делом окажут финансовую поддержку на трансферном рынке. Их цель — возвращение клуба на вершину английского футбола.

Ранее сообщалось, что заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» подал британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Действующими владельцами «МЮ» являются браться Глейзер — Аврам и Джоэл. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов США.

Источник: Daily Mail
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» выиграть у «Колорадо» в матче НХЛ
Чемпионат мира с Семенович, золото Олимпиады с Навкой. Карьера Костомарова в фотографиях
Пасечник сообщил о планах ВСУ контратаковать в ЛНР
Премьер Британии Сунак предложит Украине оружие дальнего действия
Учебная тревожность: что могло стать причиной трагедии в химкинском лицее
В МИД РФ озвучили число отказов от российского гражданства в 2022 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг: «Марсьяль не был на сто процентов готов в этом сезоне»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 22:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
16.09 22:00
Нот. Форест – Фулхэм
 2 : 3
17.09 14:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 0 : 3
17.09 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 1
17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
 6 : 2
18.09 14:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 3
18.09 16:15
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 0
18.09 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
8.02 23:00
МЮ – Лидс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости