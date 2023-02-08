Daily Mail: инвесторы из Катара сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»
Инвесторы из Катара сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
По данным источника, потенциальные владельцы первым делом окажут финансовую поддержку на трансферном рынке. Их цель — возвращение клуба на вершину английского футбола.
Ранее сообщалось, что заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» подал британский миллиардер Джим Рэтклифф.
Действующими владельцами «МЮ» являются браться Глейзер — Аврам и Джоэл. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов США.
Источник: Daily Mail
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|
3
|МЮ
|21
|13
|3
|5
|34-26
|42
|
4
|Ньюкасл
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|
5
|Тоттенхэм
|22
|12
|3
|7
|41-31
|39
|
6
|Брайтон
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|
7
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|
8
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|
9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|
10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|
13
|Нот. Форест
|21
|6
|6
|9
|17-35
|24
|
14
|Лестер
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|
15
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|
16
|Вест Хэм
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|
17
|Лидс
|20
|4
|6
|10
|26-34
|18
|
18
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
19
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|
20
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|22:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|16.09
|22:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|2 : 3
|17.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|0 : 3
|17.09
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|17.09
|17:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|1 : 1
|17.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Лестер
|6 : 2
|18.09
|14:00
|
Брентфорд – Арсенал
|0 : 3
|18.09
|16:15
|
Эвертон – Вест Хэм
|1 : 0
|18.09
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|8.02
|23:00
|
МЮ – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|19
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
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