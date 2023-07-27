Из объекта критики Хендерсон превратился в легенду и образцового капитана «Ливерпуля». Теперь он уезжает в Саудовскую Аравию
Когда 20-летний Джордан Хендерсон переходил в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в июне 2011-го (21 ему исполнился через полторы недели после трансфера), вряд ли кто-то мог подумать, какой впечатляющей получится его карьера на «Энфилде». И уж тем более после его первого сезона в составе красных, когда принявший команду Брендан Роджерс хотел было избавиться от Хендо.
Что получилось в итоге? 12 лет, 492 матча, 268 из которых с капитанской повязкой. В истории «Ливерпуля» только четыре человека провели в качестве капитанов больше игр, чем Хендерсон. Он поднимал над головой почти все возможные трофеи — Кубок чемпионов, трофей за победу в АПЛ (да-да, после той самой 30-летней засухи — до того титула в 2020-м «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990-м, в год, когда Хендерсон родился), Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, награду за победу в клубном чемпионате мира, Суперкубок Европы. Не хватает только Лиги Европы — хотя шанс был, в 2016-м «Ливерпуль» проиграл в финале «Севилье».
Но тот первый сезон и правда был ужасным. За Хендерсона «Ливерпуль» заплатил «Сандерленду» 16 миллионов фунтов — 12 лет назад это были очень серьезные деньги. Статистические показатели вроде бы в порядке — 37 матчей в АПЛ, 31 из них в основе, два гола и две передачи. Но пресса и болельщики жестко прессовали Хендо — во многом, конечно, из-за ценника. При этом никто не хотел вникать в детали: Джордан был молодым парнем, который родился в Сандерленде, вырос там и всю жизнь играл за местную команду. А теперь попал в топ-клуб. На «Энфилд». Где его большую часть сезона ставили правым полузащитником.
Доставалось и тогдашнему спортивному директору клуба Дэмьену Коммоли — именно его креатурой был молодой полузащитник. В итоге через год функционера уволили. Ему припомнили многое, например, трансферы Стюарта Даунинга за 20 миллионов и Чарли Адама. Но главным пунктом обвинения была покупка Хендерсона.
Пришедший летом в команду Брендан Роджерс хотел отдать Джордана. Он должен был стать частью сделки по приобретению у «Фулхэма» Климпта Демпси.
«Брендан позвал меня к себе и сказал: «Слушай, тут есть предложение на тебя, что ты думаешь?» Это выглядело так, что он не прочь дать мне уйти. Я вернулся в свою комнату на базе и расплакался. Потому что это было очень больно. Я поговорил с агентом, рассказал, что случилось. Сказал, что не хочу никуда уходить. Я хотел остаться, бороться и доказать тренеру, что он был неправ насчет меня. Агент согласился. Потом я поговорил с отцом, и он тоже поддержал мое решение», — рассказывал Хендерсон в ноябре 2012-го.
Знаете, от этой истории веет старым добрым олдскулом. В ней есть что-то такое, по чему многие из нас очень скучают в современном футболе, где один из основных поведенческих паттернов — при первых же трудностях бежать жаловаться агенту и искать новый клуб.
Хендерсон говорил о разговоре c отцом, и с папой связан один из самых красивых и памятных случаев в карьере полузащитника. Только что отгремела церемония награждения после финала ЛЧ-2019, и Хендо, оставив «ушастый» кубок партнерам, побежал к угловому флагу обниматься со своим отцом, и эти объятия выглядели невероятно трогательно. В них — совершенно искренняя любовь и счастье.
В 2014-м у Хендерсона-старшего диагностировали рак. Тот поначалу ничего не говорил сыну — не хотел отвлекать от футбола. К счастью, болезнь удалось победить, и через несколько лет папа увидел, как сын поднимает над головой один кубок за другим.
Тот финал-2019 с «Тоттенхэмом» был скучным. Особенно на фоне сумасшедшего плей-офф и, конечно, ответного полуфинала с «Барселоной», где состоялся один из самых великих камбэков в истории футбола. Все помнят майку пропускавшего матч Мо Салаха с надписью «Никогда не сдавайся». Бол-боя, который оперативно подал мяч Тренту Александру-Арнолду на угловом.
В том матче Хендерсон получил травму колена ближе к концу первого тайма. Упал на газон и закрыл лицо руками. Его уже готовился заменить Джорджиньо Вайналдум, но Хендо остался. А в перерыве сделал все, чтобы продолжить игру.
Как рассказало потом издание Liverpool Echo, в раздевалке Хендерсон едва мог ходить от боли. «Дайте мне таблетки, уколы, заморозку. Дайте все!» — сказал он врачам.
«В раздевалке прозвучали сильные слова: «Это всего лишь боль». Хендо и Роббо (Энди Робертсон. — Прим. «СЭ») оба сказали это — но это была настоящая боль. Просто вау!» — восхищался потом Юрген Клопп.
Тоже ведь история из прошлого. Но в этом весь Хендерсон — он по-хорошему олдскульный. У него нет такого паса и видения поля, как у Тиагу Алькантары. Он не такой крутой разрушитель, как Фабиньо. Он не настолько харизматичен, как Стивен Джеррард, с которым Хендо сравнивали на протяжении всей карьеры — и всегда не в его пользу. Он точно далеко не сильнейший полузащитник «Ливерпуля» последнего десятилетия.
Но он будет пахать из последних сил и умирать за команду и партнеров. Но дело не только в пахоте — это, конечно, важно, но далеко не все. Хендерсон — это про работу над собой и самосовершенствование. Хендо доказал свою нужность Роджерсу, который в итоге сделал его капитаном. И стал важнейшей частью прессинг-машины Клоппа. Он — классический хороший парень с правильным отношением к делу.
«Джордан всегда ставит интересы команды выше своих. Быть капитаном — не просто круто выглядеть с повязкой на рукаве и кричать на партнеров. Он использует свой негативный опыт — критику, травмы — и помогает другим в похожих ситуациях», — сказал о Хендерсоне Виргил ван Дейк.
И даже его отъезд в Саудовскую Аравию — в «Аль-Иттифак» (ну правда, куда было еще ехать?), к своему старому приятелю Джеррарду — в случае с Хендерсоном не выглядит чем-то кринжовым, как некоторые другие подобные трансферы. Да, красиво было бы закончить карьеру на «Энфилде», но Хендо точно не заслуживает упреков за свое решение.
АПЛ, трансферы: одноклубник Кокорина перешел в «Брайтон», в «Спартак» не отпустили Санчеса
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -