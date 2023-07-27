Из объекта критики Хендерсон превратился в легенду и образцового капитана «Ливерпуля». Теперь он уезжает в Саудовскую Аравию

Стиви Джи уже ждет.

Когда 20-летний Джордан Хендерсон переходил в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в июне 2011-го (21 ему исполнился через полторы недели после трансфера), вряд ли кто-то мог подумать, какой впечатляющей получится его карьера на «Энфилде». И уж тем более после его первого сезона в составе красных, когда принявший команду Брендан Роджерс хотел было избавиться от Хендо.

Что получилось в итоге? 12 лет, 492 матча, 268 из которых с капитанской повязкой. В истории «Ливерпуля» только четыре человека провели в качестве капитанов больше игр, чем Хендерсон. Он поднимал над головой почти все возможные трофеи — Кубок чемпионов, трофей за победу в АПЛ (да-да, после той самой 30-летней засухи — до того титула в 2020-м «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990-м, в год, когда Хендерсон родился), Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, награду за победу в клубном чемпионате мира, Суперкубок Европы. Не хватает только Лиги Европы — хотя шанс был, в 2016-м «Ливерпуль» проиграл в финале «Севилье».

Но тот первый сезон и правда был ужасным. За Хендерсона «Ливерпуль» заплатил «Сандерленду» 16 миллионов фунтов — 12 лет назад это были очень серьезные деньги. Статистические показатели вроде бы в порядке — 37 матчей в АПЛ, 31 из них в основе, два гола и две передачи. Но пресса и болельщики жестко прессовали Хендо — во многом, конечно, из-за ценника. При этом никто не хотел вникать в детали: Джордан был молодым парнем, который родился в Сандерленде, вырос там и всю жизнь играл за местную команду. А теперь попал в топ-клуб. На «Энфилд». Где его большую часть сезона ставили правым полузащитником.

Доставалось и тогдашнему спортивному директору клуба Дэмьену Коммоли — именно его креатурой был молодой полузащитник. В итоге через год функционера уволили. Ему припомнили многое, например, трансферы Стюарта Даунинга за 20 миллионов и Чарли Адама. Но главным пунктом обвинения была покупка Хендерсона.

Пришедший летом в команду Брендан Роджерс хотел отдать Джордана . Он должен был стать частью сделки по приобретению у «Фулхэма» Климпта Демпси.

«Брендан позвал меня к себе и сказал: «Слушай, тут есть предложение на тебя, что ты думаешь?» Это выглядело так, что он не прочь дать мне уйти. Я вернулся в свою комнату на базе и расплакался. Потому что это было очень больно. Я поговорил с агентом, рассказал, что случилось. Сказал, что не хочу никуда уходить. Я хотел остаться, бороться и доказать тренеру, что он был неправ насчет меня. Агент согласился. Потом я поговорил с отцом, и он тоже поддержал мое решение», — рассказывал Хендерсон в ноябре 2012-го.

Знаете, от этой истории веет старым добрым олдскулом. В ней есть что-то такое, по чему многие из нас очень скучают в современном футболе, где один из основных поведенческих паттернов — при первых же трудностях бежать жаловаться агенту и искать новый клуб.

Хендерсон говорил о разговоре c отцом, и с папой связан один из самых красивых и памятных случаев в карьере полузащитника. Только что отгремела церемония награждения после финала ЛЧ-2019, и Хендо, оставив «ушастый» кубок партнерам, побежал к угловому флагу обниматься со своим отцом, и эти объятия выглядели невероятно трогательно. В них — совершенно искренняя любовь и счастье.

В 2014-м у Хендерсона-старшего диагностировали рак. Тот поначалу ничего не говорил сыну — не хотел отвлекать от футбола. К счастью, болезнь удалось победить, и через несколько лет папа увидел, как сын поднимает над головой один кубок за другим.

Тот финал-2019 с «Тоттенхэмом» был скучным. Особенно на фоне сумасшедшего плей-офф и, конечно, ответного полуфинала с «Барселоной», где состоялся один из самых великих камбэков в истории футбола. Все помнят майку пропускавшего матч Мо Салаха с надписью «Никогда не сдавайся». Бол-боя, который оперативно подал мяч Тренту Александру-Арнолду на угловом.

В том матче Хендерсон получил травму колена ближе к концу первого тайма. Упал на газон и закрыл лицо руками. Его уже готовился заменить Джорджиньо Вайналдум, но Хендо остался. А в перерыве сделал все, чтобы продолжить игру .

Как рассказало потом издание Liverpool Echo, в раздевалке Хендерсон едва мог ходить от боли. «Дайте мне таблетки, уколы, заморозку. Дайте все!» — сказал он врачам.

«В раздевалке прозвучали сильные слова: «Это всего лишь боль». Хендо и Роббо (Энди Робертсон. — Прим. «СЭ») оба сказали это — но это была настоящая боль. Просто вау!» — восхищался потом Юрген Клопп.

Фото Global Look Press

Тоже ведь история из прошлого. Но в этом весь Хендерсон — он по-хорошему олдскульный. У него нет такого паса и видения поля, как у Тиагу Алькантары. Он не такой крутой разрушитель, как Фабиньо. Он не настолько харизматичен, как Стивен Джеррард, с которым Хендо сравнивали на протяжении всей карьеры — и всегда не в его пользу. Он точно далеко не сильнейший полузащитник «Ливерпуля» последнего десятилетия.

Но он будет пахать из последних сил и умирать за команду и партнеров. Но дело не только в пахоте — это, конечно, важно, но далеко не все. Хендерсон — это про работу над собой и самосовершенствование. Хендо доказал свою нужность Роджерсу, который в итоге сделал его капитаном. И стал важнейшей частью прессинг-машины Клоппа. Он — классический хороший парень с правильным отношением к делу.

«Джордан всегда ставит интересы команды выше своих. Быть капитаном — не просто круто выглядеть с повязкой на рукаве и кричать на партнеров. Он использует свой негативный опыт — критику, травмы — и помогает другим в похожих ситуациях», — сказал о Хендерсоне Виргил ван Дейк.

И даже его отъезд в Саудовскую Аравию — в «Аль-Иттифак» (ну правда, куда было еще ехать?), к своему старому приятелю Джеррарду — в случае с Хендерсоном не выглядит чем-то кринжовым, как некоторые другие подобные трансферы. Да, красиво было бы закончить карьеру на «Энфилде», но Хендо точно не заслуживает упреков за свое решение.

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