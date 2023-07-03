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Сегодня, 21:00

Роналду, Бензема, Канте — Саудовская Аравия взрывает трансферный рынок! А кто еще из звезд может там оказаться?

Артем Белинин
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Криштиану Роналду, Карим Бензема.
Фото «СЭ»
От Неймара до Де Хеа.

В европейском футболе новая угроза — деньги Саудовской Аравии, которая переманивает мировых звезд. Причем шейхов интересуют не только селебрити вроде Роналду, которые скоро завершат карьеру, но и статусные представители топ-клубов. И, кажется, они и сами не против оказаться на Ближнем Востоке. «СЭ» изучил все детали нового направления трансферного рынка.

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Кто уже в Саудовской Аравии?

Карим Бензема, «Аль-Иттихад»

Переход Карима Бензема — вторая крупная сделка в истории страны после трансфера Криштиану Роналду. Экс-форвард «Реала» и обладатель «Золотого мяча» присоединился к «Аль-Иттихаду», действующему чемпиону Саудовской Аравии. По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие три года 35-летний француз будет получать 200 миллионов евро за сезон со всеми бонусами.

Нголо Канте, «Аль-Иттихад»

32-летний французский опорник стал одноклубником Бензема — свободным агентом присоединился к «Аль-Иттихаду». Легенде «Лестера» и «Челси» саудовцы предложили 86 миллионов евро за сезон и контракт на четыре сезона. От такого не отказываются.

Н'Голо Канте.
Фото AFP

Рубен Невеш, «Аль-Хиляль»

Самый неожиданный трансфер лета. Португальскому опорнику всего 26 лет, он не особо избалован трофеями и Лигой чемпионов. Тем не менее отправился в «Аль-Хиляль», а «Вулверхэмптон» получил за него 55 миллионов евро. Это рекордная продажа для «вулвз», а у Невеша теперь трехлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро за сезон.

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Калиду Кулибали, «Аль-Хиляль»

Про этого защитника ходило так много разговоров во времена его неаполитанской карьеры, что казалось, в «Челси» его ждет гигантский успех. Однако всего через год 32-летний Кулибали отправился в «Аль-Хиляль» за 23 миллиона евро. Контракт на три сезона, а зарплата, по данным журналиста Ди Марцио, — 30 миллионов евро в год.

Эдуар Менди, «Аль-Ахли»

31-летний вратарь, ставший героем победной для «Челси» Лиги чемпионов, в прошлом сезоне не пригодился синим и, получив жирный оффер с Ближнего Востока, устроился в «Аль-Ахли» за 18,5 миллиона евро. Детали личного контракта не разглашаются, но на зарплату Менди в ближайшие годы вряд ли пожалуется.

Эдуар Менди.
Фото AFP

Марсело Брозович, «Аль-Наср»

30-летнего хорватского полузащитника изначально ждали в «Барселоне», но вместо этого в «Интер» прилетело роскошное предложение от «Аль-Насра». Брозович тут же отказался от самолета в Испанию и собрался на Ближний Восток. По слухам, он должен был заработать 100 миллионов евро за три сезона, однако сделка подвисла — шейхи в последний момент снизили цену трансфера до 15 миллионов евро вместо 23, что не устроило итальянцев. Сам Брозович был крайне недоволен случившимся.

Однако переход все-таки состоялся: в понедельник хорват подписал контракт, а «Интер», по данным Джанлуки Ди Марцио, получит от «Аль-Насра» 18 миллионов евро.

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Неймар, «Аль-Хиляль»

В Саудовской Аравии очень хотят Неймара. По данным журналиста Якупа Чинара из Fanatik, в «Аль-Хиляле» готовы выделить на 31-летнего бразильца 600 миллионов евро — по 200 за сезон в рамках трехлетнего контракта. Правда, неясна пока реакция самого бразильца — ранее он не был сильно настроен на переход. Тем более у него еще два года контракта с «ПСЖ».

Роберто Фирмино, «Аль-Ахли»

Форвард «Ливерпуля» 1 июля стал свободным агентом и, несмотря на слухи об интересе «Барселоны», выбрал другое — более прибыльное — направление. По данным Фабрицио Романо, 31-летний бразилец в ближайшее время пройдет медобследования для «Аль-Ахли» (туда уже перешел Менди) перед подписанием трехлетнего контракта. В клубе уверены, что закроют сделку.

Роберто Фирмино.
Фото Reuters

Давид Де Хеа, «Аль-Наср»

Формально с 1 июля Де Хеа безработный — его контракт с «Манчестер Юнайтед» закончился. К переговорам планировали вернуться после свадьбы 32-летнего вратаря (она проходила как раз 1 июля), но ситуацией воспользовался «Аль-Наср» Роналду. Точных сведений контракта практически нет, но известна зарплата — саудовцы предложили порядка 12 миллионов евро за сезон.

Давид де Хеа.
Фото Reuters

Бернарду Силва

28-летний полузащитник «Ман Сити» — один из самых востребованных игроков на рынке прямо сейчас. «Горожане» хотят продлить контракт (текущий рассчитан до 2025 года), «ПСЖ» и «Барселона» не против выкупить Силву. И даже внутри Саудовской Аравии есть конкуренция — «Аль-Хиляль» дает хавбеку 40 миллионов евро за сезон, в ответ на это «Аль-Наср» выставил оффер на 80 миллионов. Силва пока думает — предложений очень много!

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Если сравнить два сезона — прошлый и грядущий — очевидна новая стратегия саудовцев и эффект, который она уже оказывает. Так, местные шейхи теперь закупаются активнее: уже к 1 июля состоялось 13 трансферов легионеров — почти 20% от всех подобных переходов в прошлом сезоне. При этом на меньшее количество футболистов местные клубы потратили почти в три раза больше — 96 миллионов евро против 34.

Важное отличие: теперь в Саудовской Аравии тренд на качественных игроках — общая масса легионеров даже уменьшилась на 20 человек по сравнению с прошлым годом, но совокупная стоимость местной лиги выросла с 350 до 418 миллионов евро. При этом нет ярко выраженного импортера, каким в прошлом году стал «Аль-Адала» (привез 9 легионеров, но в итоге вылетел). Сейчас клубы закупаются более равномерно.

Позитивное изменение и на позиции самого дорогого футболиста лиги — если в прошлом году им стал 38-летний Криштиану Роналду, то сейчас это 26-летний Рубен Невеш. И это при том, что средний возраст в лиге вырос с 26,5 до 28 лет.

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Нужно отметить и негативные моменты. Разумеется, 96 миллионов евро — не все, что потратили в Саудовской Аравии. Практически все игроки переходили свободными агентами на огромную зарплату — по разным подсчетам, на содержание этого «легиона» местные клубы будут тратить больше 550 миллионов евро в год без учета будущих подписаний.

Кстати, если сравнивать саудовскую лигу с РПЛ, то наш чемпионат, несмотря на политическую и экономическую ситуацию, все равно впереди по суммарной стоимости футболистов. Причем отрыв существенный — 870 миллионов против 418. Также в премьер-лиге больше легионеров (138 против 123). А самый дорогой игрок — Малком — стоит 30 миллионов евро, что немногим ниже, чем ценник Рубена Невеша.

Но трансферное окно еще открыто — и у Саудовской Аравии есть время, чтобы снова удивить весь мир.

Бернарду Силва
Давид Де Хеа
Карим Бензема
Криштиану Роналду
Н`Голо Канте
Роберту Фирмину
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