Саудовская Аравия помогает американским владельцам «Челси» обойти закон? В Англии возмущены и требуют от АПЛ принять меры
Июньская распродажа
Лето, межсезонье, все основные футбольные новости связаны с трансферным рынком, а там, как обычно, в числе самых активных — «Челси». Только на этот раз лондонский клуб выступает в роли не покупателя, спускающего колоссальные суммы, как это было в предыдущие два окна, а в качестве продавца. Синие пока устраивают настоящую распродажу.
Давайте зафиксируем факты и назовем тех, кто уже покинул или в самое ближайшее время покинет «Челси»:
— Кай Хаверц — в «Арсенал» (65 миллионов фунтов);
— Матео Ковачич — в «Манчестер Сити» (по информации Фабрицио Романо, сумма сделки составит 25 миллионов фунтов плюс еще пять в виде бонусов);
— Хаким Зиеш — в саудовский «Аль-Наср» (ориентировочно 8 миллионов фунтов);
— Н'Голо Канте — в саудовский «Аль-Иттихад» (свободный агент);
— Эдуар Менди — в саудовский «Аль-Ахли» (ориентировочно 17 миллионов фунтов);
— Калиду Кулибали — в саудовский «Аль-Хиляль» (ориентировочно 17 миллионов фунтов);
— не исключено, что в Саудовскую Аравию отправятся Пьер-Эмерик Обамеянг, Ромелу Лукаку и Каллум Хадсон-Одои (двое последних провели минувший сезон в аренде).
Истории у всех разные. Тот же Зиеш хотел уйти из «Челси» еще год назад, но так и не смог этого сделать (сорвавшийся в последнюю минуту январский переход в «ПСЖ» даже сравнили с легендарной историей про Давида де Хеа и факс мадридского «Реала»). С Канте синие хотели подписать новый контракт, еще в марте шли переговоры и клуб делал конкретные предложения, но потом приехала делегация из Саудовской Аравии и уговорила француза отправиться к ним. Хаверц после победного гола в финале ЛЧ-2021 провел два не очень убедительных сезона, особенно последний.
Но такой массовый исход все равно смотрится удивительно. А ведь есть еще и Мэйсон Маунт, который, видимо, перейдет в «МЮ» — авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил в пятницу, 23 июня, что «Челси» отверг очередное предложение (50 миллионов фунтов плюс 5 миллионов бонусов), но при этом выдвинул встречное — 58 миллионов плюс 7 миллионов бонусов. Так что велик шанс, что стороны придут к компромиссу. Все эти телодвижения «Челси» на рынке порождают вопрос: а что вообще происходит?
Перед тем как начать разбираться в этом, нужно проговорить важный момент: по сообщению издания The Athletic, владельцы «Челси» Тодд Боэли и Бехдад Эгбали даже после двух ударных трансферных окон нацелены на дальнейшую перестройку команды и собираются этим летом приобретать новых игроков, пусть и не в таком количестве. На «Стэмфорд Бридж» уже перебралась одна из главных звезд бундеслиги последних лет — форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку. Предварительный контракт с 25-летним французом был подписан еще в октябре, и «Челси» активировал пункт об отступных в размере 60 миллионов евро в договоре Нкунку с «Лейпцигом».
Как эти намерения сочетаются с июньской распродажей?
1. «Челси» элементарно нужно разгрузить состав. За последние два трансферных окна синие подписали 15 человек — семь прошлым летом и восемь в январе. На официальном сайте синих весной в разделе «Первая команда» был список из 31 (!) футболиста. И это не считая, например, выпускника академии Льюиса Холла, который провел в АПЛ четыре матча, и, скажем, подписанного в январе, но оставленного в «Лионе» в аренде Мало Густо. Да, кто-то, как Жоау Феликс, был взят в аренду и вернулся в прежний клуб, но иногда кажется, что новому главному тренеру Маурисио Почеттино пришлось бы проводить занятия в две смены, потому что на поле на базе в Кобхэме элементарно не хватало бы на всех места — настолько избыточным выглядел ростер.
2. Но куда более важными кажутся финансовые соображения. За два трансферных окна «Челси» потратил более 500 миллионов фунтов, что ожидаемо вызвало вопросы касательно финансового фейр-плей, как внутрианглийского, так и европейского. И это притом что, согласно официальным отчетам, убытки клуба за период с 2017 по 2021 годы составили 343 миллиона фунтов — хотя за тот же период прибыль от трансферной деятельности составила 354 миллиона. Плюс убыток за переходный сезон-2021/22 (с санкциями и сменой владельца) составил 121 миллион фунтов.
Еще раз: согласно отчетам, на трансферном рынке «Челси» прибылен, но при этом все равно нес убытки (во многом это связано с пандемией ковида, но тем не менее). Так что же будет, если синие перестанут генерировать прибыль и в сегменте торговли игроками? И не стоит забывать, что в следующем сезоне у них не будет доходов от Лиги чемпионов.
Финансовый год в Англии заканчивается 30 июня, и отчетность за сезон-2022/23 должна быть подана до конца месяца. Соответственно, синим нужно до конца июня успеть провернуть как можно больше сделок «на выход», чтобы улучшить показатели. И нужно помнить, что доход от продажи игрока вносится в отчетность сразу и целиком, тогда как расходная часть амортизируется и растягивается на несколько лет в зависимости от срока контракта. Отсюда и такая активность.
Еще один аспект — сокращение зарплатной ведомости. Хаверц или Канте — это игроки с жирными зарплатами эпохи Романа Абрамовича. Так, согласно данным ресурса Сapology, у Канте был оклад 290 тысяч фунтов в неделю, у Хаверца — 250 тысяч, тогда как новички соглашались на меньшие деньги — у Энцо Фернандеса недельный оклад составляет 180 тысяч, у Михаила Мудрика — 100 тысяч, у Бенуа Бадиашиля — 90 тысяч.
3. По информации The Athletic, бюджет на летние входящие трансферы зависит от того, насколько успешными будут июньские продажи.
Саудовская Аравия правда помогает «Челси»?
Наконец, еще один обсуждаемый момент в этой распродаже — то, что в большинстве своем игроки «Челси» отправляются в Саудовскую Аравию. Это сразу порождает теории заговора — мол, таким образом синие хотят обмануть контролирующие органы. Аргументы следующие:
- PIF (суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, который, кстати, владеет «Ньюкаслом») является одним из инвесторов Clearlake Capital — компании, принадлежащий Боэли и Эгбали и являющейся владельцем «Челси»;
- PIF вкладывался в еще одну компанию Боэли с целью построить сеть отелей;
— клубы, в которые переходят игроки «Челси», контролируются как раз PIF.
Вроде бы все сходится, и вот уже экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне видный телеэксперт Гари Невилл гневно призывает АПЛ запретить подобные сделки: «Премьер-лига должна немедленно ввести эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы не навредить честности игры. Должна быть проведена проверка транзакций. Если они пройдут через этот процесс, очевидно, что переводы снова можно будет открыть. Но я считаю, что на данный момент трансферы должны быть остановлены до тех пор, пока вы не изучите структуру собственности в «Челси» и не проверите, есть ли выгодные трансферные сделки, которые являются неправомерными».
Но, с другой стороны, PIF — одна из многих компаний, которая вложила деньги в фонды Clearlake Capital. Такие связи при желании можно выстроить и с другими инвесторами. Перед покупкой «Челси» АПЛ проводила тщательную проверку и не выявила никакого конфликта интересов — саудовские средства не использовались при приобретении клуба.
Да, саудовцы помогают почистить ростер и разгрузить зарплатную ведомость, но основные средства «Челси» получит точно не от них, а от других клубов АПЛ. 65 миллионов фунтов за Хаверца от «Арсенала», 25 миллионов фунтов за Ковачича от «МС» — это уже 90 миллионов. Плюс деньги от «МЮ» за Маунта — примерно 55 миллионов. Итого — 145 миллионов фунтов. И еще бонусы по каждой из сделок. Тогда как все продажи в Саудовскую Аравию, если приводимые в новостях суммы верны, все вместе тянут на 42 миллиона — меньше, чем «Арсенал» заплатит за Хаверца.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|5
|5
|94-33
|89
|
2
|Арсенал
|38
|26
|6
|6
|88-43
|84
|
3
|МЮ
|38
|23
|6
|9
|58-43
|75
|
4
|Ньюкасл
|38
|19
|14
|5
|68-33
|71
|
5
|Ливерпуль
|38
|19
|10
|9
|75-47
|67
|
6
|Брайтон
|38
|18
|8
|12
|72-53
|62
|
7
|Астон Вилла
|38
|18
|7
|13
|51-46
|61
|
8
|Тоттенхэм
|38
|18
|6
|14
|70-63
|60
|
9
|Брентфорд
|38
|15
|14
|9
|58-46
|59
|
10
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|55-53
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|40-49
|45
|
12
|Челси
|38
|11
|11
|16
|38-47
|44
|
13
|Вулверхэмптон
|38
|11
|8
|19
|31-58
|41
|
14
|Вест Хэм
|38
|11
|7
|20
|42-55
|40
|
15
|Борнмут
|38
|11
|6
|21
|37-71
|39
|
16
|Нот. Форест
|38
|9
|11
|18
|38-68
|38
|
17
|Эвертон
|38
|8
|12
|18
|34-57
|36
|
18
|Лестер
|38
|9
|7
|22
|51-68
|34
|
19
|Лидс
|38
|7
|10
|21
|48-78
|31
|
20
|Саутгемптон
|38
|6
|7
|25
|36-73
|25
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|5 : 0
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 4
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|4 : 4
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|30
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|28
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|36
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|25
|1
|6