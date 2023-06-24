Саудовская Аравия помогает американским владельцам «Челси» обойти закон? В Англии возмущены и требуют от АПЛ принять меры

Лондонский гранд подозревают в нарушении финансового фейр-плей.

Июньская распродажа

Лето, межсезонье, все основные футбольные новости связаны с трансферным рынком, а там, как обычно, в числе самых активных — «Челси». Только на этот раз лондонский клуб выступает в роли не покупателя, спускающего колоссальные суммы, как это было в предыдущие два окна, а в качестве продавца. Синие пока устраивают настоящую распродажу.

Давайте зафиксируем факты и назовем тех, кто уже покинул или в самое ближайшее время покинет «Челси»:

— Кай Хаверц — в «Арсенал» (65 миллионов фунтов);

— Матео Ковачич — в «Манчестер Сити» (по информации Фабрицио Романо, сумма сделки составит 25 миллионов фунтов плюс еще пять в виде бонусов);

— Хаким Зиеш — в саудовский «Аль-Наср» (ориентировочно 8 миллионов фунтов);

— Н'Голо Канте — в саудовский «Аль-Иттихад» (свободный агент);

— Эдуар Менди — в саудовский «Аль-Ахли» (ориентировочно 17 миллионов фунтов);

— Калиду Кулибали — в саудовский «Аль-Хиляль» (ориентировочно 17 миллионов фунтов);

— не исключено, что в Саудовскую Аравию отправятся Пьер-Эмерик Обамеянг, Ромелу Лукаку и Каллум Хадсон-Одои (двое последних провели минувший сезон в аренде).

Истории у всех разные. Тот же Зиеш хотел уйти из «Челси» еще год назад, но так и не смог этого сделать (сорвавшийся в последнюю минуту январский переход в «ПСЖ» даже сравнили с легендарной историей про Давида де Хеа и факс мадридского «Реала»). С Канте синие хотели подписать новый контракт, еще в марте шли переговоры и клуб делал конкретные предложения, но потом приехала делегация из Саудовской Аравии и уговорила француза отправиться к ним. Хаверц после победного гола в финале ЛЧ-2021 провел два не очень убедительных сезона, особенно последний.

Но такой массовый исход все равно смотрится удивительно. А ведь есть еще и Мэйсон Маунт, который, видимо, перейдет в «МЮ» — авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил в пятницу, 23 июня, что «Челси» отверг очередное предложение (50 миллионов фунтов плюс 5 миллионов бонусов), но при этом выдвинул встречное — 58 миллионов плюс 7 миллионов бонусов. Так что велик шанс, что стороны придут к компромиссу. Все эти телодвижения «Челси» на рынке порождают вопрос: а что вообще происходит?

Перед тем как начать разбираться в этом, нужно проговорить важный момент: по сообщению издания The Athletic, владельцы «Челси» Тодд Боэли и Бехдад Эгбали даже после двух ударных трансферных окон нацелены на дальнейшую перестройку команды и собираются этим летом приобретать новых игроков, пусть и не в таком количестве. На «Стэмфорд Бридж» уже перебралась одна из главных звезд бундеслиги последних лет — форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку. Предварительный контракт с 25-летним французом был подписан еще в октябре, и «Челси» активировал пункт об отступных в размере 60 миллионов евро в договоре Нкунку с «Лейпцигом».

Кристофер Нкунку. Фото AFP

Как эти намерения сочетаются с июньской распродажей?

1. «Челси» элементарно нужно разгрузить состав. За последние два трансферных окна синие подписали 15 человек — семь прошлым летом и восемь в январе. На официальном сайте синих весной в разделе «Первая команда» был список из 31 (!) футболиста. И это не считая, например, выпускника академии Льюиса Холла, который провел в АПЛ четыре матча, и, скажем, подписанного в январе, но оставленного в «Лионе» в аренде Мало Густо. Да, кто-то, как Жоау Феликс, был взят в аренду и вернулся в прежний клуб, но иногда кажется, что новому главному тренеру Маурисио Почеттино пришлось бы проводить занятия в две смены, потому что на поле на базе в Кобхэме элементарно не хватало бы на всех места — настолько избыточным выглядел ростер.

2. Но куда более важными кажутся финансовые соображения. За два трансферных окна «Челси» потратил более 500 миллионов фунтов, что ожидаемо вызвало вопросы касательно финансового фейр-плей, как внутрианглийского, так и европейского. И это притом что, согласно официальным отчетам, убытки клуба за период с 2017 по 2021 годы составили 343 миллиона фунтов — хотя за тот же период прибыль от трансферной деятельности составила 354 миллиона. Плюс убыток за переходный сезон-2021/22 (с санкциями и сменой владельца) составил 121 миллион фунтов.

Еще раз: согласно отчетам, на трансферном рынке «Челси» прибылен, но при этом все равно нес убытки (во многом это связано с пандемией ковида, но тем не менее). Так что же будет, если синие перестанут генерировать прибыль и в сегменте торговли игроками? И не стоит забывать, что в следующем сезоне у них не будет доходов от Лиги чемпионов.

Финансовый год в Англии заканчивается 30 июня, и отчетность за сезон-2022/23 должна быть подана до конца месяца. Соответственно, синим нужно до конца июня успеть провернуть как можно больше сделок «на выход», чтобы улучшить показатели. И нужно помнить, что доход от продажи игрока вносится в отчетность сразу и целиком, тогда как расходная часть амортизируется и растягивается на несколько лет в зависимости от срока контракта. Отсюда и такая активность.

Еще один аспект — сокращение зарплатной ведомости. Хаверц или Канте — это игроки с жирными зарплатами эпохи Романа Абрамовича. Так, согласно данным ресурса Сapology, у Канте был оклад 290 тысяч фунтов в неделю, у Хаверца — 250 тысяч, тогда как новички соглашались на меньшие деньги — у Энцо Фернандеса недельный оклад составляет 180 тысяч, у Михаила Мудрика — 100 тысяч, у Бенуа Бадиашиля — 90 тысяч.

3. По информации The Athletic, бюджет на летние входящие трансферы зависит от того, насколько успешными будут июньские продажи.

Кай Хаверц. Фото Global Look Press

Саудовская Аравия правда помогает «Челси»?

Наконец, еще один обсуждаемый момент в этой распродаже — то, что в большинстве своем игроки «Челси» отправляются в Саудовскую Аравию. Это сразу порождает теории заговора — мол, таким образом синие хотят обмануть контролирующие органы. Аргументы следующие:

- PIF (суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, который, кстати, владеет «Ньюкаслом») является одним из инвесторов Clearlake Capital — компании, принадлежащий Боэли и Эгбали и являющейся владельцем «Челси»;

- PIF вкладывался в еще одну компанию Боэли с целью построить сеть отелей;

— клубы, в которые переходят игроки «Челси», контролируются как раз PIF.

Вроде бы все сходится, и вот уже экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне видный телеэксперт Гари Невилл гневно призывает АПЛ запретить подобные сделки: «Премьер-лига должна немедленно ввести эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы не навредить честности игры. Должна быть проведена проверка транзакций. Если они пройдут через этот процесс, очевидно, что переводы снова можно будет открыть. Но я считаю, что на данный момент трансферы должны быть остановлены до тех пор, пока вы не изучите структуру собственности в «Челси» и не проверите, есть ли выгодные трансферные сделки, которые являются неправомерными».

Но, с другой стороны, PIF — одна из многих компаний, которая вложила деньги в фонды Clearlake Capital. Такие связи при желании можно выстроить и с другими инвесторами. Перед покупкой «Челси» АПЛ проводила тщательную проверку и не выявила никакого конфликта интересов — саудовские средства не использовались при приобретении клуба.

Да, саудовцы помогают почистить ростер и разгрузить зарплатную ведомость, но основные средства «Челси» получит точно не от них, а от других клубов АПЛ. 65 миллионов фунтов за Хаверца от «Арсенала», 25 миллионов фунтов за Ковачича от «МС» — это уже 90 миллионов. Плюс деньги от «МЮ» за Маунта — примерно 55 миллионов. Итого — 145 миллионов фунтов. И еще бонусы по каждой из сделок. Тогда как все продажи в Саудовскую Аравию, если приводимые в новостях суммы верны, все вместе тянут на 42 миллиона — меньше, чем «Арсенал» заплатит за Хаверца.