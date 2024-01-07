Футбол
Англия
Новости Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:45

«Арсеналу» срочно нужен форвард: чудовищная реализация и «Ливерпуль» выбили команду Артеты из Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче 1/32 финала Кубка Англии
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Арсенал» — «Ливерпуль». Якуб Кивиор срезает мяч в свои ворота.
Фото Reuters
У лондонцев — три поражения подряд.
Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
0:2
Ливерпуль

Всего пару недель назад «Арсенал» с «Ливерпулем» бились за первое место в чемпионате Англии и не выявили победителя. Лондонцы тогда сохранили лидерство и отметили католическое Рождество, находясь на вершине таблицы, но сейчас все уже иначе. После двух подряд поражений в АПЛ команда Микеля Артеты рухнула на четвертую позицию, а во главе таблицы оказался как раз «Ливерпуль».

Да, все это дела другого турнира, но и к Кубку Англии они имеют отношение. Болельщики «Арсенала» не могли игнорировать столь стремительное падение и надеялись, что их любимая команда реабилитируется в воскресенье, пусть и в другом соревновании. Простить три поражения кряду перед двухнедельной паузой было бы трудно.

Мохамед Салах открывает счет в&nbsp;матче &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ньюкасл&raquo;. «Ливерпуль» и «Ньюкасл» выдали триллер в первом матче года. Жота и Салах сделали команду Клоппа единоличным лидером АПЛ

Тем более что у «Арсенала» имелось преимущество, помимо родных трибун. «Ливерпуль» отправил на Кубок африканских наций набравшего приличный ход Салаха, а впридачу красные еще и потеряли Эндо с ван Дейком — японец улетел на Кубок Азии, а голландец получил повреждение. Из-за этого стартовый состав команды Юргена Клоппа выглядел необычно, и дело тут было совсем не в кубковом статусе встречи. На правом краю атаки вышел Эллиот, в обороне — Куонса, а Гакпо действовал в оттяжке.

«Арсенал» тоже делегировал на континентальные турниры пару игроков, но потери Томиясу и Эль-Ненни нельзя сопоставить с утратой Салаха. А вот травма Жезуса, о которой стало известно в день матча, ударила по мощи лондонцев. Линия атаки «Арсенала» вообще выглядела необычно: слева вышел Нелсон, а на острие Хаверц, которого мы за полгода привыкли видеть в середине поля.

Радость футболистов «Ливерпуля».
Фото Reuters

Под грозного соперника Артета подготовил и обновленную схему прессинга, с помощью которой он задушил «Ливерпуль» в первом тайме. Красные явно не ожидали, что «Арсенал» без мяча будет перестраиваться в 4-4-2 и фактически разбирать игроков по позициям. Сам по себе высокий прессинг Артеты не стал сюрпризом, но его эффективность была на заоблачном уровне. Гости регулярно ошибались под давлением, из-за чего у ворот Алиссона постоянно возникали опасные моменты.

«Арсенал» мог несколько раз забить уже в стартовую четверть часа: Эдегор попал в перекладину, а Нелсон упустил три неплохих момента. Причем в одном из эпизодов Рису ассистировал Рэмсдейл — голкипер «Арсенал» вырезал шикарную передачу на 60 метров. В перерыве в соцсетях отмечали, что вратарь лондонцев сделал больше передач под удар, чем сейвов. И это не преувеличение: «Ливерпуль» за 45 минут создал лишь один голевой момент, когда Александр-Арнолд прямо перед перерывом попал в перекладину.

«Арсенал» определенно наиграл на гол за половину матча, о чем говорили и статистика, и визуальное впечатление от игры. Но страдала реализация: Хаверц напомнил, как слабо он выглядел на позиции центрфорварда в «Челси», а заодно возобновил разговоры о необходимости покупки голеадора для «Арсенала».

Радость футболистов &laquo;Арсенала&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;. Главный фаворит АПЛ — «Арсенал». Артета собрал отряд особого назначения

В перерыве Клопп сделал важные перестановки: Нуньес переместился налево, Диас — направо, Гакпо — в центр, а Эллиот опустился в середину поля. Оборона «Арсенала» явно не была к этому готова: Диас на первых минутах разрывал Кивиора, а Дарвин после смещения под правую едва не сотворил гол-шедевр. Но хозяева все равно выглядели острее. Пару замечательных моментов упустил Сака, а еще один раз Алиссон вытащил мяч из-под перекладины после срезки защитника.

«Арсенал» не сбавлял, но в какой-то момент будто бы оказался психологически надломлен. И это объяснимо: когда ты упускаешь тонну голевых моментов, то неизбежно начинаешь сомневаться в собственных силах. А вот «Ливерпуль», напротив, нашел внутри себя ресурсы для переворота отвратительной игры и придавил противника. Сперва Рэмсдейл отразил мяч после удара Диаса, затем Жота сотряс перекладину, а следом настало время для гола.

Успех «Ливерпулю» принесло фирменное оружие — стандарты Александра-Арнолда. Трент настолько идеально исполнил навес со штрафного, что перед ним не смог устоять Кивиор.

Горькая ирония: футболисты «Арсенала» много били по воротам в этот вечер и логично отличились, но не в те ворота.

К Артете хватало вопросов. Если Клопп перевернул игру сначала внутренними перестановками, а затем и заменами, то Микель с ними тянул: Нкетия, Троссар и Смит-Роу вышли на газон уже после пропущенного мяча. Спасти хотя бы ничью они не успели. А «Ливерпуль» одной контратакой поставил эффектную точку — Диас поразил «девятку» и вывел красных в 4-й раунд Кубка Англии.

А «Арсенал» потерпел третье поражение подряд и в плохом настроении уходит на небольшой перерыв. Единственная хорошая новость для команды Артеты — она избежала переигровки.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
1
3
Читайте также
Родители Игоря Акинфеева рассказали, каким было детство вратаря ЦСКА
Амундсен и Диггинс победили в общем зачете «Тур де Ски»
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Экс-прокурор Украины оценил потери ВСУ в 500 тыс. человек
В Москве задержали оскорблявшего русских девушек в Сети блогера
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» выдали триллер в первом матче года. Жота и Салах сделали команду Клоппа единоличным лидером АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
15.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости