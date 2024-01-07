«Арсеналу» срочно нужен форвард: чудовищная реализация и «Ливерпуль» выбили команду Артеты из Кубка Англии
Всего пару недель назад «Арсенал» с «Ливерпулем» бились за первое место в чемпионате Англии и не выявили победителя. Лондонцы тогда сохранили лидерство и отметили католическое Рождество, находясь на вершине таблицы, но сейчас все уже иначе. После двух подряд поражений в АПЛ команда Микеля Артеты рухнула на четвертую позицию, а во главе таблицы оказался как раз «Ливерпуль».
Да, все это дела другого турнира, но и к Кубку Англии они имеют отношение. Болельщики «Арсенала» не могли игнорировать столь стремительное падение и надеялись, что их любимая команда реабилитируется в воскресенье, пусть и в другом соревновании. Простить три поражения кряду перед двухнедельной паузой было бы трудно.
Тем более что у «Арсенала» имелось преимущество, помимо родных трибун. «Ливерпуль» отправил на Кубок африканских наций набравшего приличный ход Салаха, а впридачу красные еще и потеряли Эндо с ван Дейком — японец улетел на Кубок Азии, а голландец получил повреждение. Из-за этого стартовый состав команды Юргена Клоппа выглядел необычно, и дело тут было совсем не в кубковом статусе встречи. На правом краю атаки вышел Эллиот, в обороне — Куонса, а Гакпо действовал в оттяжке.
«Арсенал» тоже делегировал на континентальные турниры пару игроков, но потери Томиясу и Эль-Ненни нельзя сопоставить с утратой Салаха. А вот травма Жезуса, о которой стало известно в день матча, ударила по мощи лондонцев. Линия атаки «Арсенала» вообще выглядела необычно: слева вышел Нелсон, а на острие Хаверц, которого мы за полгода привыкли видеть в середине поля.
Под грозного соперника Артета подготовил и обновленную схему прессинга, с помощью которой он задушил «Ливерпуль» в первом тайме. Красные явно не ожидали, что «Арсенал» без мяча будет перестраиваться в 4-4-2 и фактически разбирать игроков по позициям. Сам по себе высокий прессинг Артеты не стал сюрпризом, но его эффективность была на заоблачном уровне. Гости регулярно ошибались под давлением, из-за чего у ворот Алиссона постоянно возникали опасные моменты.
«Арсенал» мог несколько раз забить уже в стартовую четверть часа: Эдегор попал в перекладину, а Нелсон упустил три неплохих момента. Причем в одном из эпизодов Рису ассистировал Рэмсдейл — голкипер «Арсенал» вырезал шикарную передачу на 60 метров. В перерыве в соцсетях отмечали, что вратарь лондонцев сделал больше передач под удар, чем сейвов. И это не преувеличение: «Ливерпуль» за 45 минут создал лишь один голевой момент, когда Александр-Арнолд прямо перед перерывом попал в перекладину.
«Арсенал» определенно наиграл на гол за половину матча, о чем говорили и статистика, и визуальное впечатление от игры. Но страдала реализация: Хаверц напомнил, как слабо он выглядел на позиции центрфорварда в «Челси», а заодно возобновил разговоры о необходимости покупки голеадора для «Арсенала».
В перерыве Клопп сделал важные перестановки: Нуньес переместился налево, Диас — направо, Гакпо — в центр, а Эллиот опустился в середину поля. Оборона «Арсенала» явно не была к этому готова: Диас на первых минутах разрывал Кивиора, а Дарвин после смещения под правую едва не сотворил гол-шедевр. Но хозяева все равно выглядели острее. Пару замечательных моментов упустил Сака, а еще один раз Алиссон вытащил мяч из-под перекладины после срезки защитника.
«Арсенал» не сбавлял, но в какой-то момент будто бы оказался психологически надломлен. И это объяснимо: когда ты упускаешь тонну голевых моментов, то неизбежно начинаешь сомневаться в собственных силах. А вот «Ливерпуль», напротив, нашел внутри себя ресурсы для переворота отвратительной игры и придавил противника. Сперва Рэмсдейл отразил мяч после удара Диаса, затем Жота сотряс перекладину, а следом настало время для гола.
Успех «Ливерпулю» принесло фирменное оружие — стандарты Александра-Арнолда. Трент настолько идеально исполнил навес со штрафного, что перед ним не смог устоять Кивиор.
Горькая ирония: футболисты «Арсенала» много били по воротам в этот вечер и логично отличились, но не в те ворота.
К Артете хватало вопросов. Если Клопп перевернул игру сначала внутренними перестановками, а затем и заменами, то Микель с ними тянул: Нкетия, Троссар и Смит-Роу вышли на газон уже после пропущенного мяча. Спасти хотя бы ничью они не успели. А «Ливерпуль» одной контратакой поставил эффектную точку — Диас поразил «девятку» и вывел красных в 4-й раунд Кубка Англии.
А «Арсенал» потерпел третье поражение подряд и в плохом настроении уходит на небольшой перерыв. Единственная хорошая новость для команды Артеты — она избежала переигровки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43-27
|42
|
3
|Ман. Сити
|19
|12
|4
|3
|45-21
|40
|
4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37-20
|40
|
5
|Тоттенхэм
|20
|12
|3
|5
|42-29
|39
|
6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33-30
|34
|
7
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38-33
|31
|
8
|МЮ
|20
|10
|1
|9
|22-27
|31
|
9
|Ньюкасл
|20
|9
|2
|9
|39-29
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|4
|8
|34-31
|28
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|20
|7
|3
|10
|28-35
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
15
|Нот. Форест
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
17
|Эвертон
|20
|8
|2
|10
|24-28
|16
|
18
|Лутон Таун
|19
|4
|3
|12
|23-37
|15
|
19
|Бернли
|20
|3
|2
|15
|20-41
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
|13.01
|15:30
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|13.01
|20:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|17:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|14.01
|19:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|15.01
|22:45
|
Бернли – Лутон Таун
|- : -
|20.01
|15:30
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|- : -
|20.01
|20:30
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
|- : -
|21.01
|19:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|22.01
|22:45
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|16
|1
|6