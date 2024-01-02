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«Ливерпуль» и «Ньюкасл» выдали триллер в первом матче года. Жота и Салах сделали команду Клоппа единоличным лидером АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2 в матче 20-го тура АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ.
Фото Reuters
Первый матч года в АПЛ увенчался яркой победой «Ливерпуля».
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
01 янв, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:2
Ньюкасл Юнайтед

Нынешний Boxing Day в АПЛ превратился в «День подарков» практически для всех, за исключением болельщиков «Арсенала». А ведь поклонники «канониров» после стратегически выгодной ничьей на «Энфилде» с «Ливерпулем» (1:1), казалось, имели все основания поверить в то, что команда Микеля Артеты окончательно обрела статус главного фаворита сезона.

Вот только реальность для красно-белой команды оказалась куда более суровой. Или даже жестокой, потому что с интервалом в три дня «Арсенал» проиграл два дерби подряд. Для начала — дома «Вест Хэму», который не набирал очки на «Эмирейтс» с августа 2015-го. Потом — «Фулхэму», не побеждавшему «канониров» на протяжении двенадцати лет. Как результат — болезненное падение на четвертое место и настоящий праздник для конкурентов.

Выше оказались и сенсационно стабильная «Астон Вилла» Унаи Эмери, и традиционно прибавляющий на этом этапе «Манчестер Сити», который с одним матчем в запасе еще и обрел статус теневого лидера. Ну а главным выгодоприобретателем стал «Ливерпуль». На финише первого круга — еще до первой осечки «Арсенала» — Юрген Клопп скромно предполагал, что его команда будет уступать лондонцам одно очко. По факту же мерсисайдцы встретили Новый год на первой строчке даже после игр всех конкурентов и с прекрасной возможностью обрести статус единоличного лидера.

Клопп, впрочем, внимание на этом не акцентировал. Перед первой игрой года немецкий специалист рассуждал о глобальных вещах. Восхищался уже проделанной работой, говорил о том, как много и тяжело придется трудиться во второй половине сезона, и, конечно, хвалил коллегу Эдди Хау из «Ньюкасла», отмечая, как тяжело сломать эту организованную команду.
Правда, все эти слова — о «сороках» в их идеальном, а не нынешнем состоянии. Они по-прежнему системно выстроены, но в силу невероятного количества травм потеряли в качестве. Как результат — шесть поражений в семи последних официальных матчах, вылет из Лиги чемпионов и Кубка лиги, а также скромное девятое место в национальном первенстве с приличным отставанием от еврокубковой зоны. Так что в понедельник «Ньюкаслу» предсказуемо пришлось играть вторым номером.

Фото Reuters

И гости даже оправдывали все комплименты Клоппа. Могли обострить впереди, как в эпизод с голом, отмененным из-за микроскопического офсайда Исака в начальной стадии атаки. Сломать же их действительно было сложно, но тут виновники были очевидны. Во-первых, устроившие аттракцион неслыханной щедрости игроки «Ливерпуля». Во-вторых, выдавший феноменальную игру Дубравка.

Чемпион АПЛ по умению губить очевидные моменты Нуньес не пробил словака ни с линии площади ворот, ни при чистом выходе один на один. Салах не реализовал заработанный Диасом пенальти, успевший на добивание Александр-Арнолд запустил мяч куда-то на трибуны, а гол Диаса отменили. И это — самые очевидные моменты первого тайма, по итогам которого «Ливерпуль» вел по ударам с рекордным показателем сезона (18:1, 5:0 — в створ), а на табло горели нули.

Все-таки 1 января умеет быть парадоксальным, только это было еще не все! Хотя с началом второго тайма могло показаться, что все быстро встает на свои места. Салах все же забил первый гол года — в пустые ворота после изумительной комбинации Диаса и Нуньеса, которой рукоплескали приехавшие из Саудовской Аравии поддержать бывших одноклубников Роберто Фирмино и Фабиньо.

Фото Reuters

Но если красным для логичного гола потребовалось двадцать две попытки, то «Ньюкаслу» хватило не самого очевидного момента и первого же попадания в створ. Кому-то это покажется несправедливым, только это не отменяет аплодисментов в адрес отрезавшего защитников тонким пасом Гордона и мастерски использовавшего свой шанс Исака. С этого момента, собственно, и началось самое интересное.

Для начала — очередная порция не использованных «Ливерпулем» моментов. Потом же на поле появился король концовок и выходов на замену Диогу Жота. Игрок, которого считают особенным, а Клопп говорит, что португальца делает таким футбольный мозг и уникальное понимание игры. Пропустив месяц, 29 декабря Жота отметил возвращение в строй голом в ворота «Бернли», а в игре с «Ньюкаслом» стал ключевым фактором.

Это он на пару с Салахом соорудил переломный гол выведенного на пустые ворота Джонса. И он же при пограничных 3:2 заработал пенальти, который со второй попытки Мо реализовал. Теперь египтянин может со спокойной душой отправляться на Кубок Африки. Клопп не лукавил, уверяя, что команда готова к уже привычному отъезду свой звезды. С таким Жотой это действительно не страшно.

ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Boxing Day — главная футбольная традиция в Англии. Она не прервалась даже во время Первой мировой войны
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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38 тур
30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 3 : 2
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 3 : 1
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 2 : 1
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 2 : 1
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 3 : 1
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 4 : 2
2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
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