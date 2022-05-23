Соперничество «Сити» и «Ливерпуля» — лучшее, что есть в европейском футболе. Команды уже стали легендарными
На то, чтобы прийти в себя после невероятной развязки сезона в АПЛ, почти всем понадобилось какое-то время. Это и правда было предельно драматично и эмоционально. А самое лучшее во всем этом — то, что шоу будет продолжаться.
Но для начала необходимо зафиксировать: соперничество «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — лучшее, что есть сейчас в европейском футболе.
Если взять последние четыре сезона, то в двух из них все решалось в последнем туре. И пусть в чемпионате-2018/19 у «Сити» не возникло никаких проблем с «Брайтоном», зато сейчас интрига жила до последних минут. При этом оба этих сезона были нормальными — в том смысле, что не были скомканы никакими внешними обстоятельствами. Заметное преимущество у «Ливерпуля» или «Сити» было в ковидный и постковидный чемпионаты с их специфическим календарем.
В трех из четырех этих сезонов «Сити» и «Ливерпуль» набирали более 90 очков, причем в двух случаях делали это вдвоем. И это, конечно, потрясающий уровень стабильности и доминирования. Просто для сравнения: до этого рубеж в 90 и более баллов после перехода на трехочковую систему в истории АПЛ пробивали всего семь раз, и это всегда была только одна команда: «МЮ» — 1999/00 (91), «Арсенал» — 2003/04 (90), «Челси» — 2004/05 (95), «Челси» — 2005/06 (91), «МЮ» — 2008/09 (90), «Челси» — 2016/17 (93) и «Манчестер Сити» — 2017/18 (100).
И вот что было потом: сезон-2018/19 — «Сити» (98) и «Ливерпуль» (97); сезон-2019/20 — «Ливерпуль» (99); сезон-2021/22 — «Сити» (93) и «Ливерпуль» (92).
То есть «Ливерпуль» — 2019, ставший вторым с 97 очками, не был бы чемпионом только в двух случаях, уступая «Сити» — 2018 и самому себе золотого сезона. Да даже нынешних 92 баллов хватило бы для титула в подавляющем большинстве случаев.
Ну и, наконец, последняя порция занимательной арифметики: если суммировать все очки за четыре сезона, то у «Сити» получается 358 баллов, а у «Ливерпуля» — 357. Потрясающая плотность!
Такого эпичного противостояния в европейском футболе не было давно. Пожалуй, уступает даже испанское класико 2010-х с Лео Месси и Криштиану Роналду в главных ролях и кучей других значимых персонажей рядом с ними — Пепой Гвардиолой, Жозе Моуринью, Зинедином Зиданом, Хави, Андресом Иньеста Неймаром, Луисом Суаресом, Гаретом Бэйлом, Лукой Модричем, Месутом Озилом и так далее. Очные матчи «Реала» и «Барселоны» были великим зрелищем и привлекали внимание всего мира, но в период с 2009 по 2018 год (исключая чемпионский сезон «Атлетико» в 2014-м) титульная интрига жила до последнего тура всего трижды.
И главное, мы почти наверняка увидим продолжение этого шоу. Внутри АПЛ составить конкуренцию «Сити» и «Ливерпулю» особо некому. «Челси» переживает период смены владельца и соответствующей этому турбулентности, и что за команда будет в августе на «Стэмфорд Бридж», пока неясно. Эрику тен Хагу нужно будет пройти долгий путь с «МЮ». «Тоттенхэм»? Скажем так, сомнительно.
Единственное, что может как-то на это повлиять, — чемпионат мира, который пройдет в ноябре и декабре. Такого опыта ни у кого еще не было, и повернуться ситуация может по-всякому, особенно учитывая климат в Катаре. То, когда и в каком состоянии вернутся из сборных игроки, может стать важным и пока не слишком хорошо просчитываемым фактором.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|
2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|
3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|
4
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|
5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|
6
|МЮ
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|
7
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|
8
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|
9
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|
10
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|
11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|
12
|Кр. Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|
20
|Норвич
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
|13.08
|22:00
|
Брентфорд – Арсенал
|2 : 0
|14.08
|14:30
|
МЮ – Лидс
|5 : 1
|14.08
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|1 : 2
|14.08
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|1 : 0
|14.08
|17:00
|
Уотфорд – Астон Вилла
|3 : 2
|14.08
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|3 : 0
|14.08
|17:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Норвич – Ливерпуль
|0 : 3
|15.08
|16:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|2 : 4
|15.08
|18:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|1 : 0
|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7