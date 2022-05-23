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Соперничество «Сити» и «Ливерпуля» — лучшее, что есть в европейском футболе. Команды уже стали легендарными

Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп (слева) и Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
Виргил ван Дейк и Габриэль Жезус (справа).
Фото Global Look Press
Кевин Де Брейне и Жоэль Матип (справа).
Фото Global Look Press
1/3
И здорово, что шоу будет продолжаться.

На то, чтобы прийти в себя после невероятной развязки сезона в АПЛ, почти всем понадобилось какое-то время. Это и правда было предельно драматично и эмоционально. А самое лучшее во всем этом — то, что шоу будет продолжаться.

Но для начала необходимо зафиксировать: соперничество «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — лучшее, что есть сейчас в европейском футболе.

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Если взять последние четыре сезона, то в двух из них все решалось в последнем туре. И пусть в чемпионате-2018/19 у «Сити» не возникло никаких проблем с «Брайтоном», зато сейчас интрига жила до последних минут. При этом оба этих сезона были нормальными — в том смысле, что не были скомканы никакими внешними обстоятельствами. Заметное преимущество у «Ливерпуля» или «Сити» было в ковидный и постковидный чемпионаты с их специфическим календарем.

В трех из четырех этих сезонов «Сити» и «Ливерпуль» набирали более 90 очков, причем в двух случаях делали это вдвоем. И это, конечно, потрясающий уровень стабильности и доминирования. Просто для сравнения: до этого рубеж в 90 и более баллов после перехода на трехочковую систему в истории АПЛ пробивали всего семь раз, и это всегда была только одна команда: «МЮ» — 1999/00 (91), «Арсенал» — 2003/04 (90), «Челси» — 2004/05 (95), «Челси» — 2005/06 (91), «МЮ» — 2008/09 (90), «Челси» — 2016/17 (93) и «Манчестер Сити» — 2017/18 (100).

И вот что было потом: сезон-2018/19 — «Сити» (98) и «Ливерпуль» (97); сезон-2019/20 — «Ливерпуль» (99); сезон-2021/22 — «Сити» (93) и «Ливерпуль» (92).

Виргил ван Дейк и Габриэль Жезус (справа). Фото Global Look Press
Виргил ван Дейк и Габриэль Жезус (справа).
Фото Global Look Press

То есть «Ливерпуль» — 2019, ставший вторым с 97 очками, не был бы чемпионом только в двух случаях, уступая «Сити» — 2018 и самому себе золотого сезона. Да даже нынешних 92 баллов хватило бы для титула в подавляющем большинстве случаев.

Ну и, наконец, последняя порция занимательной арифметики: если суммировать все очки за четыре сезона, то у «Сити» получается 358 баллов, а у «Ливерпуля» — 357. Потрясающая плотность!

Такого эпичного противостояния в европейском футболе не было давно. Пожалуй, уступает даже испанское класико 2010-х с Лео Месси и Криштиану Роналду в главных ролях и кучей других значимых персонажей рядом с ними — Пепой Гвардиолой, Жозе Моуринью, Зинедином Зиданом, Хави, Андресом Иньеста Неймаром, Луисом Суаресом, Гаретом Бэйлом, Лукой Модричем, Месутом Озилом и так далее. Очные матчи «Реала» и «Барселоны» были великим зрелищем и привлекали внимание всего мира, но в период с 2009 по 2018 год (исключая чемпионский сезон «Атлетико» в 2014-м) титульная интрига жила до последнего тура всего трижды.

Кевин Де Брейне и Жоэль Матип (справа). Фото Global Look Press
Кевин Де Брейне и Жоэль Матип (справа).
Фото Global Look Press

И главное, мы почти наверняка увидим продолжение этого шоу. Внутри АПЛ составить конкуренцию «Сити» и «Ливерпулю» особо некому. «Челси» переживает период смены владельца и соответствующей этому турбулентности, и что за команда будет в августе на «Стэмфорд Бридж», пока неясно. Эрику тен Хагу нужно будет пройти долгий путь с «МЮ». «Тоттенхэм»? Скажем так, сомнительно.

Единственное, что может как-то на это повлиять, — чемпионат мира, который пройдет в ноябре и декабре. Такого опыта ни у кого еще не было, и повернуться ситуация может по-всякому, особенно учитывая климат в Катаре. То, когда и в каком состоянии вернутся из сборных игроки, может стать важным и пока не слишком хорошо просчитываемым фактором.

28.05.2022 | Ливерпуль — Реал
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Брентфорд – Арсенал
 2 : 0
14.08 14:30
МЮ – Лидс
 5 : 1
14.08 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 2
14.08 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 1 : 0
14.08 17:00
Уотфорд – Астон Вилла
 3 : 2
14.08 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 3 : 0
14.08 17:00
Эвертон – Саутгемптон
 3 : 1
14.08 19:30
Норвич – Ливерпуль
 0 : 3
15.08 16:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 2 : 4
15.08 18:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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