Тухель в третий раз за месяц обыграл Конте. «Челси» не пустил «Тоттенхэм» в топ-4
Разница в числе игр
Перед игрой «Тоттенхэм» казался скрытым фаворитом битвы за место в топ-4. Из-за коронавируса «шпоры» в последние полтора месяца провели очень мало матчей. Это привело к рассинхрону в турнирной таблице: только у «Бернли» игр меньше, чем у «Тоттенхэма». А в верхней части «шпоры» вообще отстают от всех по числу матчей. От «Челси» — на целых четыре.
Более того, серия команды Томаса Тухеля из четырех туров без побед привела к тому, что по потерянным очкам она вообще оказалась позади «Тоттенхэма». Причем даже успех в очной встрече ничего бы не изменил: «шпоры» все равно виртуально обходили бы «Челси».
Но «Тоттенхэм» еще нужно было обыграть. Да, футболистам Тухеля удалось сделать это дважды в полуфинале Кубка лиги, однако в АПЛ «Тоттенхэм» выглядел мощно. В чемпионате Англии при Антонио Конте северолондонская команда не уступала еще ни разу, а в середине недели вообще сотворила ярчайшую концовку сезона: еще на 90+5-й минуте матча с «Лестером» «Тоттенхэм» уступал, но дубль Стивена Бергвайна принес лондонцам ошеломляющую победу.
Incredible. Inconceivable.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 19, 2022
We have no words for this. pic.twitter.com/eQAUaKleRi
Еще важнее то, что в той встрече «шпоры» создали фантастическое число моментов и установили рекорд сезона во всей АПЛ по xG. В общем, и визуально, и по статистике «Тоттенхэм» был в форме.
Тактические сюрпризы
Однако два поражения в двух встречах Кубка лиги не делали команду Конте фаворитом. Итальянцу нужно было что-то менять для того, чтобы добыть три очка. И он попытался. «Тоттенхэм» выбрал схему-трансформер: 3-5-2 без мяча менялись на 4-4-2, что очень непривычно для Конте. Всем известно, что он апологет блока с тремя центральными защитниками, поэтому такой поворот мало кто ожидал.
Antonio Conte jugando 4-4-2. Ver para creer. pic.twitter.com/MfFdfwC1B9— Luca(ku) (@lucapalerr) January 23, 2022
Но это было объяснимо: «Челси» в полуфиналах Кубка лиги тоже выбирал нетипичную для себя расстановку 4-2-2-2, и Конте предположил, что и сейчас Тухель будет играть так же. Однако немец тоже преподнес сюрприз. При объявлении составов казалось, что «Челси» действительно будет играть по этой схеме (Каллум Хадсон-Одои и Ромелу Лукаку составили бы пару форвардов), но штаб синих переключился на 4-3-3 (или 4-1-4-1).
Блестящий гол Зиеша
Конте ошибся. При такой расстановке сил «Челси» легче было создавать перегрузы на отдельных участках поля, а в середине Пьер-Эмиль Хейбьерг и Харри Уинкс оказались в меньшинстве — Матео Ковачич, Жоржиньо и Мэйсон Маунт без труда выиграли центр. «Тоттенхэму» оставалось рассчитывать только на фланговые контратаки и на стандартные положения. Но с последним было особенно тяжело: достаточно сказать, что «Челси» разгромил соперника по угловым 10:1.
Контратаки у «Тоттенхэма» тоже не получались, хотя после одной он даже забил. Только гол отменили из-за фола Харри Кейна на Тиагу Силве — англичанин подтолкнул бразильца, и в соцсетях не все увидели фол.
? Harry Kane has his goal disallowed for this push against Thiago Silva.— SPORF (@Sporf) January 23, 2022
? Soft decision, or clever thinking from the experienced centre back? pic.twitter.com/iZs5UNN56R
«Тоттенхэм» играл хуже «Челси». Но синие тоже реализовали далеко не все моменты. По сути, игру решил эпизод, хоть и невероятно красивый — в начале второго тайма Хакиму Зиешу удался роскошный удар прямо в дальнюю «девятку», который и стал победным. Вскоре Тиагу Силва удвоил счет со стандарта, и «Челси» успокоился.
Первое поражение Конте в АПЛ
Игроки «Тоттенхэма» не поняли, чего от них хочет тренер. Но это совсем неудивительно: Конте нужны конкретные футболисты и полноценная предсезонная подготовка, чтобы хотя бы установить тактический каркас. По ходу сезона такому тренеру сложно включаться — просчеты неизбежны. Поэтому поражение «Тоттенхэма» логично. У Тухеля выстроенная структура и выученная команда, пусть и находящаяся не в лучшей форме.
В третий раз за январь «Челси» обыгрывает «Тоттенхэм» — по сумме трех встреч счет 5:0. Если бы «шпоры» победили, то моментально взлетели бы в топ-4, а так — опускаются на седьмое место, да еще и впервые проигрывают в АПЛ при Конте. Впереди — двухнедельная пауза на матчи сборных, после которой «Тоттенхэм» должен измениться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
|21.01
|23:00
|
Уотфорд – Норвич
|0 : 3
|22.01
|15:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|1 : 2
|22.01
|18:00
|
Лидс – Ньюкасл
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
МЮ – Вест Хэм
|1 : 0
|22.01
|20:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|1 : 1
|23.01
|17:00
|
Арсенал – Бернли
|0 : 0
|23.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|1 : 3
|23.01
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|1 : 1
|23.01
|19:30
|
Челси – Тоттенхэм
|2 : 0
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4