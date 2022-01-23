Тухель в третий раз за месяц обыграл Конте. «Челси» не пустил «Тоттенхэм» в топ-4

Впервые при Антонио Конте «шпоры» уступили в АПЛ.

Разница в числе игр

Перед игрой «Тоттенхэм» казался скрытым фаворитом битвы за место в топ-4. Из-за коронавируса «шпоры» в последние полтора месяца провели очень мало матчей. Это привело к рассинхрону в турнирной таблице: только у «Бернли» игр меньше, чем у «Тоттенхэма». А в верхней части «шпоры» вообще отстают от всех по числу матчей. От «Челси» — на целых четыре.

Более того, серия команды Томаса Тухеля из четырех туров без побед привела к тому, что по потерянным очкам она вообще оказалась позади «Тоттенхэма». Причем даже успех в очной встрече ничего бы не изменил: «шпоры» все равно виртуально обходили бы «Челси».

Но «Тоттенхэм» еще нужно было обыграть. Да, футболистам Тухеля удалось сделать это дважды в полуфинале Кубка лиги, однако в АПЛ «Тоттенхэм» выглядел мощно. В чемпионате Англии при Антонио Конте северолондонская команда не уступала еще ни разу, а в середине недели вообще сотворила ярчайшую концовку сезона: еще на 90+5-й минуте матча с «Лестером» «Тоттенхэм» уступал, но дубль Стивена Бергвайна принес лондонцам ошеломляющую победу.

Incredible. Inconceivable.



We have no words for this. pic.twitter.com/eQAUaKleRi — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 19, 2022

Еще важнее то, что в той встрече «шпоры» создали фантастическое число моментов и установили рекорд сезона во всей АПЛ по xG. В общем, и визуально, и по статистике «Тоттенхэм» был в форме.

Тактические сюрпризы

Однако два поражения в двух встречах Кубка лиги не делали команду Конте фаворитом. Итальянцу нужно было что-то менять для того, чтобы добыть три очка. И он попытался. «Тоттенхэм» выбрал схему-трансформер: 3-5-2 без мяча менялись на 4-4-2, что очень непривычно для Конте. Всем известно, что он апологет блока с тремя центральными защитниками, поэтому такой поворот мало кто ожидал.

Antonio Conte jugando 4-4-2. Ver para creer. pic.twitter.com/MfFdfwC1B9 — Luca(ku) (@lucapalerr) January 23, 2022

Но это было объяснимо: «Челси» в полуфиналах Кубка лиги тоже выбирал нетипичную для себя расстановку 4-2-2-2, и Конте предположил, что и сейчас Тухель будет играть так же. Однако немец тоже преподнес сюрприз. При объявлении составов казалось, что «Челси» действительно будет играть по этой схеме (Каллум Хадсон-Одои и Ромелу Лукаку составили бы пару форвардов), но штаб синих переключился на 4-3-3 (или 4-1-4-1).

Блестящий гол Зиеша

Конте ошибся. При такой расстановке сил «Челси» легче было создавать перегрузы на отдельных участках поля, а в середине Пьер-Эмиль Хейбьерг и Харри Уинкс оказались в меньшинстве — Матео Ковачич, Жоржиньо и Мэйсон Маунт без труда выиграли центр. «Тоттенхэму» оставалось рассчитывать только на фланговые контратаки и на стандартные положения. Но с последним было особенно тяжело: достаточно сказать, что «Челси» разгромил соперника по угловым 10:1.

Контратаки у «Тоттенхэма» тоже не получались, хотя после одной он даже забил. Только гол отменили из-за фола Харри Кейна на Тиагу Силве — англичанин подтолкнул бразильца, и в соцсетях не все увидели фол.

? Harry Kane has his goal disallowed for this push against Thiago Silva.



? Soft decision, or clever thinking from the experienced centre back? pic.twitter.com/iZs5UNN56R — SPORF (@Sporf) January 23, 2022

«Тоттенхэм» играл хуже «Челси». Но синие тоже реализовали далеко не все моменты. По сути, игру решил эпизод, хоть и невероятно красивый — в начале второго тайма Хакиму Зиешу удался роскошный удар прямо в дальнюю «девятку», который и стал победным. Вскоре Тиагу Силва удвоил счет со стандарта, и «Челси» успокоился.

Первое поражение Конте в АПЛ

Игроки «Тоттенхэма» не поняли, чего от них хочет тренер. Но это совсем неудивительно: Конте нужны конкретные футболисты и полноценная предсезонная подготовка, чтобы хотя бы установить тактический каркас. По ходу сезона такому тренеру сложно включаться — просчеты неизбежны. Поэтому поражение «Тоттенхэма» логично. У Тухеля выстроенная структура и выученная команда, пусть и находящаяся не в лучшей форме.

В третий раз за январь «Челси» обыгрывает «Тоттенхэм» — по сумме трех встреч счет 5:0. Если бы «шпоры» победили, то моментально взлетели бы в топ-4, а так — опускаются на седьмое место, да еще и впервые проигрывают в АПЛ при Конте. Впереди — двухнедельная пауза на матчи сборных, после которой «Тоттенхэм» должен измениться.