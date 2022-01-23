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23 января, 21:55

Тухель в третий раз за месяц обыграл Конте. «Челси» не пустил «Тоттенхэм» в топ-4

«Челси» победил «Тоттенхэм» в чемпионате Англии
Гоша Чернов
Корреспондент
23 января. «Челси» — «Тоттенхэм» — 2:0.
Фото Reuters
Впервые при Антонио Конте «шпоры» уступили в АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
23 янв, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Зиеш, 47 (1:0), Тиагу Силва, 55 (2:0)
Челси
Аррисабалага Рюдигер Тиагу Силва Аспиликуэта Сарр Жоржиньо (Канте, 73 ) Ковачич Маунт Зиеш (Сауль, 90+1 ) Лукаку Хадсон-Одои (Алонсо, 87 )
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти Санчес Дайер Сессеньон (Лукас Моура, 56) Танганга (Скипп, 57) Дэвис Хейбьерг Уинкс (Хиль, 89) Кейн Бергвайн
Предупреждения
Тиагу Силва 24, Жоржиньо 42  -  Танганга 37
Судьи
Тирни

Разница в числе игр

Перед игрой «Тоттенхэм» казался скрытым фаворитом битвы за место в топ-4. Из-за коронавируса «шпоры» в последние полтора месяца провели очень мало матчей. Это привело к рассинхрону в турнирной таблице: только у «Бернли» игр меньше, чем у «Тоттенхэма». А в верхней части «шпоры» вообще отстают от всех по числу матчей. От «Челси» — на целых четыре.

Более того, серия команды Томаса Тухеля из четырех туров без побед привела к тому, что по потерянным очкам она вообще оказалась позади «Тоттенхэма». Причем даже успех в очной встрече ничего бы не изменил: «шпоры» все равно виртуально обходили бы «Челси».

Но «Тоттенхэм» еще нужно было обыграть. Да, футболистам Тухеля удалось сделать это дважды в полуфинале Кубка лиги, однако в АПЛ «Тоттенхэм» выглядел мощно. В чемпионате Англии при Антонио Конте северолондонская команда не уступала еще ни разу, а в середине недели вообще сотворила ярчайшую концовку сезона: еще на 90+5-й минуте матча с «Лестером» «Тоттенхэм» уступал, но дубль Стивена Бергвайна принес лондонцам ошеломляющую победу.

Еще важнее то, что в той встрече «шпоры» создали фантастическое число моментов и установили рекорд сезона во всей АПЛ по xG. В общем, и визуально, и по статистике «Тоттенхэм» был в форме.

Тактические сюрпризы

Однако два поражения в двух встречах Кубка лиги не делали команду Конте фаворитом. Итальянцу нужно было что-то менять для того, чтобы добыть три очка. И он попытался. «Тоттенхэм» выбрал схему-трансформер: 3-5-2 без мяча менялись на 4-4-2, что очень непривычно для Конте. Всем известно, что он апологет блока с тремя центральными защитниками, поэтому такой поворот мало кто ожидал.

Но это было объяснимо: «Челси» в полуфиналах Кубка лиги тоже выбирал нетипичную для себя расстановку 4-2-2-2, и Конте предположил, что и сейчас Тухель будет играть так же. Однако немец тоже преподнес сюрприз. При объявлении составов казалось, что «Челси» действительно будет играть по этой схеме (Каллум Хадсон-Одои и Ромелу Лукаку составили бы пару форвардов), но штаб синих переключился на 4-3-3 (или 4-1-4-1).

Блестящий гол Зиеша

Конте ошибся. При такой расстановке сил «Челси» легче было создавать перегрузы на отдельных участках поля, а в середине Пьер-Эмиль Хейбьерг и Харри Уинкс оказались в меньшинстве — Матео Ковачич, Жоржиньо и Мэйсон Маунт без труда выиграли центр. «Тоттенхэму» оставалось рассчитывать только на фланговые контратаки и на стандартные положения. Но с последним было особенно тяжело: достаточно сказать, что «Челси» разгромил соперника по угловым 10:1.

Контратаки у «Тоттенхэма» тоже не получались, хотя после одной он даже забил. Только гол отменили из-за фола Харри Кейна на Тиагу Силве — англичанин подтолкнул бразильца, и в соцсетях не все увидели фол.

«Тоттенхэм» играл хуже «Челси». Но синие тоже реализовали далеко не все моменты. По сути, игру решил эпизод, хоть и невероятно красивый — в начале второго тайма Хакиму Зиешу удался роскошный удар прямо в дальнюю «девятку», который и стал победным. Вскоре Тиагу Силва удвоил счет со стандарта, и «Челси» успокоился.

Первое поражение Конте в АПЛ

Игроки «Тоттенхэма» не поняли, чего от них хочет тренер. Но это совсем неудивительно: Конте нужны конкретные футболисты и полноценная предсезонная подготовка, чтобы хотя бы установить тактический каркас. По ходу сезона такому тренеру сложно включаться — просчеты неизбежны. Поэтому поражение «Тоттенхэма» логично. У Тухеля выстроенная структура и выученная команда, пусть и находящаяся не в лучшей форме.

В третий раз за январь «Челси» обыгрывает «Тоттенхэм» — по сумме трех встреч счет 5:0. Если бы «шпоры» победили, то моментально взлетели бы в топ-4, а так — опускаются на седьмое место, да еще и впервые проигрывают в АПЛ при Конте. Впереди — двухнедельная пауза на матчи сборных, после которой «Тоттенхэм» должен измениться.

Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Томас Тухель
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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38 тур
21.01 23:00
Уотфорд – Норвич
 0 : 3
22.01 15:30
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 1
22.01 18:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 2
22.01 18:00
Лидс – Ньюкасл
 0 : 1
22.01 18:00
МЮ – Вест Хэм
 1 : 0
22.01 20:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 1
23.01 17:00
Арсенал – Бернли
 0 : 0
23.01 17:00
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 3
23.01 17:00
Лестер – Брайтон
 1 : 1
23.01 19:30
Челси – Тоттенхэм
 2 : 0
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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