Зинченко тренируется с невестой во время вынужденного карантина из-за коронавируса

Невеста полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада Седан опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлена их совместная тренировка во время карантина из-за коронавируса в Англии.

— Твое лицо, когда мои кроссы лучше, чем его, — подписала девушка видео. Может ли кто-нибудь помочь мне найти нападающего лучше, чем этот парень.

Сезон в АПЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, Его планируется возобновить 4 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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