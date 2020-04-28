Зинченко дремлет с невестой на открытом воздухе. Украинец отдыхает на карантине

Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, опубликовала новое фото в stories Instagram.

На фото футболист и его невеста дремлют на открытом воздухе. Рядом с ними находятся и их собаки. Сезон в Англии прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 086 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212 591 человек умер, выздоровели — 934 808.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.