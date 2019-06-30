Зимой Евгений Савин может перейти в "Шеффилд"

В субботу "Шеффилд", клуб из восьмого дивизиона Англии, завершил свое турне по России матчем с "Казанкой" (1:9) на "Сапсан Арене". После игры президент "Шеффилда" Ричард Тимс в интервью "СЭ" рассказал о главной трансферной цели команды в новом сезоне.

– Мы ведем переговоры с Савой, – признался Тимс. – Пока никаких подписей поставлено не было, но мы очень хотим пригласить его зимой. Сава – профессионал, поигравший в российской премьер-лиге. Этот трансфер пойдет на пользу всем – старейший клуб мира подпишет хорошего футболиста, Савин будет выступать за старейший клуб мира. (Константин Колмаков)

"Шеффилд" провел в Москве чуть больше недели и сыграл четыре матча – с "Торпедо" (0:5), "Чертаново" (0:7), с командой Никиты Ковальчука ФК "КФ" (1:2) и "Казанкой" (1:9).

Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"