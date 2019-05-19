Зидан не знает, останется ли Бэйл в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" прокомментировал ситуацию с будущем нападающего Гарета Бэйла, информирует Sky Sports.

Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСЖ" планирует приобрести 29-летнего валлийца.

– Бэйл будет в составе на следующую игру. Скоро вы узнаете, выйдет ли он в стартовом составе или нет. Его возможный уход? Я не знаю, будет ли это последняя игра Бэйла в составе "Реала". Сейчас концовка сезона, нас ждут перемены, но по поводу Гарета ничего сказать не могу, – приводит слова Зидана Sky Sports.

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