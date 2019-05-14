СМИ: "ПСЖ" планирует потратить 210 миллионов евро на покупку Иско, Крооса и Бэйла

"ПСЖ" хочет приобрести в летнее трансферное окно полузащитников "Реала" Иско, Тони Крооса и нападающего Гарета Бэйла, утверждает Le Parisien. Парижане в общей сложности готовы потратить 210 миллионов евро на покупку трех игроков мадридского клуба.

По информации СМИ, Кроос является самым дорогим футболистом по мнению "ПСЖ". Французский клуб готов заплатить 80 миллионов евро за 29-летнего немца. Иско – 60 миллионов, а Бэйл – 70.

Ранее появлялась информация, что Иско и Бэйл могут покинуть "Реал".

В текущем сезоне Кроос провел 43 матча в составе "сливочных", забил один гол и отдал шесть голевых передач. Иско – 36 игр, шесть мячей и одна результативная передача. Бэйл принял участие в 42 встречах "Реала", забил 14 голов и отдал шесть голевых передач.

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