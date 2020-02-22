Жозе Моуринью: «У «Тоттенхэма» нет нападающих»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 27-го тура против «Челси» (1:2). По мнению специалиста, причиной проигрыша «шпор является недостаток форвардов, способных забивать голы.

Напомним, в составе шпор травмированы сразу два нападающих — Харри Кейн и Сон Хын Мин. Первый получил травму в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против «Саутгемптона». У 26-летнего Кейна был выявлен разрыв мышцы задней поверхности бедра. Нападающий вернется не раньше апреля.

27-летний Сон выбыл на продолжительный срок после перелома правой руки в матче 26-го тура АПЛ против «Астон Виллы». Он перенес операцию и сможет вернуться к тренировкам только через несколько недель.

— Я горжусь своей командой, игроки оставили все силы на футбольном поле, — цитирует специалиста BBC Sport. — Повторюсь, у нас нет нападающих. Это проблема. Никаких тактических проблем у нас нет. Когда счет был 2:1 в пользу «Челси», не было ощущения, что мы можем спасти матч. Мы сделали больше, чем могли.