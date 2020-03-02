Жозе Моуринью: «У «Тоттенхэма» не было агрессии, мы слишком хорошие. «Вулверхэмптон» наказал нас за это»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (2:3) в 28-м туре чемпионата Англии.

— Матч с «Вулверхэмптоном» получился хорошим, никто не остался бы довольным ничьей, — приводит Sky Sports слова Моуринью. — Обе команды пытались добиться победы, используя разные стили игры. Мы владели мячом больше, у нас было больше контроля. Результат встречи для нас несправедлив. У «Вулверхэмптона» правильный настрой, а у нас нет такой агрессии, нас наказали за это. Я думаю, что мы слишком хорошие. Этот фактор повлиял на результат. И я, и команда расстроены двумя поражениями подряд в чемпионате, ведь до этого нам удалось сократить отставание от первой четверки турнирной таблицы до 1 очка, а теперь мы откатились назад. Разочарование никуда не деть, но нам надо продолжать бороться.

После 28 туров чемпионата Англии-2019/20 «Тоттенхэм» с 40 очками занимает 7-е место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.