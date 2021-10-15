Жота заявил о намерении завоевывать титулы с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился своими чемпионскими амбициями.

«В прошлом сезоне у меня все складывалось неплохо, но была тяжелая травма. Надеюсь, что в нынешнем сезоне обойдется без этого. Хочу больше забивать, помогать команде выигрывать матчи. Я хочу завоевывать титулы. В прошлом сезоне я впервые в жизни сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это отличная возможность научиться чему-то и достичь более серьезных высот в следующий раз», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Жоты.

В сезоне-2021/22 Жота провел 9 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола.