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Жота заявил о намерении завоевывать титулы с «Ливерпулем»

11:26
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился своими чемпионскими амбициями.

«В прошлом сезоне у меня все складывалось неплохо, но была тяжелая травма. Надеюсь, что в нынешнем сезоне обойдется без этого. Хочу больше забивать, помогать команде выигрывать матчи. Я хочу завоевывать титулы. В прошлом сезоне я впервые в жизни сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это отличная возможность научиться чему-то и достичь более серьезных высот в следующий раз», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Жоты.

В сезоне-2021/22 Жота провел 9 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/445837-diogo-jota-i-want-to-get-better-numbers-this-season

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Иван Торопцев все материалы автора

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