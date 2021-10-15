Влашич рассказал, как проходит его адаптация в «Вест Хэме»

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 8-го тура АПЛ против «Эвертона» и рассказал об адаптации к лондонскому клубу.

«У меня остались приятные воспоминания об «Эвертоне», но теперь я футболист «Вест Хэма» и надеюсь, что мы победим в выходные. На «Гудисон Парк» тяжело выездным командам, местные фанаты очень активно поддерживают свой клуб. Нам будет тяжело, но так происходит в каждом матче, и мы уже должны привыкнуть к этому. Мне нравится в «Вест Хэме», но мне нужно еще немного времени, чтобы окончательно привыкнуть к команде, одноклубникам и городу. Думаю, в будущем все станет еще лучше», — приводит официальный сайт «Вест Хэма» слова Влашича.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в конце августа 2021 года. Хорват выступал за «Эвертон» с 2017 по 2018 год.

Матч «Эвертон» — «Вест Хэм» состоится 17 октября, начало — в 16.00 (мск).