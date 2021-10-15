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Влашич рассказал, как проходит его адаптация в «Вест Хэме»

11:59

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 8-го тура АПЛ против «Эвертона» и рассказал об адаптации к лондонскому клубу.

«У меня остались приятные воспоминания об «Эвертоне», но теперь я футболист «Вест Хэма» и надеюсь, что мы победим в выходные. На «Гудисон Парк» тяжело выездным командам, местные фанаты очень активно поддерживают свой клуб. Нам будет тяжело, но так происходит в каждом матче, и мы уже должны привыкнуть к этому. Мне нравится в «Вест Хэме», но мне нужно еще немного времени, чтобы окончательно привыкнуть к команде, одноклубникам и городу. Думаю, в будущем все станет еще лучше», — приводит официальный сайт «Вест Хэма» слова Влашича.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в конце августа 2021 года. Хорват выступал за «Эвертон» с 2017 по 2018 год.

Матч «Эвертон» — «Вест Хэм» состоится 17 октября, начало — в 16.00 (мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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24%

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18%

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29%

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ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

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Дополнительная информация:

https://www.whufc.com/news/articles/2021/october/15-october/nikola-vlasic-targets-west-ham-united-victory-everton-return

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Иван Торопцев все материалы автора

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