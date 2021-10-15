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«Главное утром: кофе и мотивация». Криштиану Роналду показал голый торс

Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото в одних трусах
11:02
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях свое фото. На снимке 36-летний португалец позирует в одних трусах от своего бренда.

— Главное утром: кофе и мотивация, — подписан снимок.

Роналду в этом сезоне провел 4 матча в ченмпионате Англии, в которых забил 3 гола. В лиге чемпионов у него 2 матча и 2 гола. Также у него 5 игр за сборную Португалии и 6 голов.

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Роман Шишов все материалы автора

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  • с13

    Это он ещё водочку с утра не пробовал ...

    15.10.2021

  • maximalist

    Реклама ЛГБТ запрещена.

    15.10.2021