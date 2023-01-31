Жоржиньо перейдет в «Арсенал» из «Челси» за 12 миллионов фунтов

Полузащитник «Челси» Жоржиньо перейдет в «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, стороны уже согласовали трансфер, «канониры» заплатят за 31-летнего итальянца 12 миллионов фунтов и подпишут с ним контракт до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 25 матчах за «синих». Контракт хавбека с нынешним клубом действует до конца июня 2023 года.