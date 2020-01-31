Жиру останется в «Челси». Его не хочет отпускать директор «Челси»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру, скорее всего, не покинет клуб в это трансферное окно. Его из клуба не хочет отпускать директор лондонцев Марина Грановская, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По сведениям СМИ, 33-летним французом интересуются «Тоттенхэм», «Интер» и «Лацио». Также на игрока претендовал «Ньюкасл», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Жиру провел семь матчей и забил один мяч во всех турнирах, при этом ни одну встречу он не отыграл полностью. Его контракт с «Челси» истекает летом 2020 года.