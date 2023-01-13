Жена Силвы о поражении «Челси» от «Фулхэма»: «Если бы только был Тиагу в атаке и в полузащите»

Жена защитника «Челси» Тиагу Силвы Изабелла раскритиковала уровень игроков команды после поражения от «Фулхэма» (1:2).

«Если бы только у «Челси» был Тиагу Силва в атаке и еще один в полузащите в добавок к тому, что есть в защите...» — написала девушка в своем Twitter-аккаунте.

В матче перенесенного 7-го тура против «Фулхэма» Силва провел на поле все 90 минут.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 18 матчах. Силва в текущем сезоне сыграл за «синих» 16 матчей в чемпионате страны и отдал три голевые передачи.