Зажигательный танец Гвардьолы на праздновании чемпионства. Видео

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола весело отпраздновал завершение сезона в Англии. Испанский специалист на торжественном вечере по случаю завоевания всех трофеев (чемпионат, кубок и кубок лиги) на внутренней арене станцевал и спел вместе с группой, выступавшей не сцене.

"Когда ты впервые выиграл требл на внутренней арене", - написала ведущая "Манчестер Сити", опубликовавшая в Твиттере видео танца.