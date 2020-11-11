Защитник «Ливерпуля» Гомес получил травму в сборной Англии

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес травмировался в расположении сборной Англии, сообщает Goal.com.

По информации источника, 23-летний англичанин досрочно покинул тренировку национальной команды в среду с повреждением. Сообщается, что футболист может выбыть на длительный срок из-за травмы.

Ранее «Ливерпуль» потерял защитника Виргила ван Дейка из-за разрыва передней крестообразной связки, позднее повреждение получил полузащитник Фабинью, занявший место голландца в обороне.