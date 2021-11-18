Защитник «Лестера» Фофана назвал топ-клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана назвал топ-клубы, в которых хотел бы продолжить свою карьеру.

«Если говорить об Англии, это «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити». Помимо этого есть «Реал», «Барселона». Нужно упорно трудиться, чтобы мечты сбывались. Только через труд можно добиться успеха. Еще я болею за «Марсель» с детства, поэтому мечтаю поиграть и там», — приводит Goal слова Фофана.

В сезоне-2020/21 Фофана провел 42 матча за «Лестер», на его счету 1 результативная передача. 20-летний француз ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне, в данный момент он восстанавливается после травмы голени.