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Джеррард запретил кетчуп в «Астон Вилле»

15:58
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Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сообщил, что запретил своим футболистам употреблять кетчуп.

«Да, я запретил кетчуп еще до того, как увидел наше меню. У футболистов должен быть правильный менталитет. Они должны стремиться попасть в элиту», — приводит Daily Express слова Джеррарда.

41-летний Джеррард возглавил «Астон Виллу» 11 ноября, до этого он работал в шотландском «Рейнджерс». «Виллианы» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 11 матчах.

Отметим, что ранее Антонио Конте, возглавивший «Тоттенхэм», запретил игрокам есть кетчуп, майонез и сэндвичи.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1523354/Aston-Villa-news-Steven-Gerrard-ketchup-ban-Antonio-Conte-Tottenham-rule

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Иван Торопцев все материалы автора

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