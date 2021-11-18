Джеррард запретил кетчуп в «Астон Вилле»

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сообщил, что запретил своим футболистам употреблять кетчуп.

«Да, я запретил кетчуп еще до того, как увидел наше меню. У футболистов должен быть правильный менталитет. Они должны стремиться попасть в элиту», — приводит Daily Express слова Джеррарда.

41-летний Джеррард возглавил «Астон Виллу» 11 ноября, до этого он работал в шотландском «Рейнджерс». «Виллианы» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 11 матчах.

Отметим, что ранее Антонио Конте, возглавивший «Тоттенхэм», запретил игрокам есть кетчуп, майонез и сэндвичи.