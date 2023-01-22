Защитник «Эвертона» Холгейт может перейти в «Ноттингем Форест»

Защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт может покинуть клуб этой зимой, сообщает Football Insider.

По данным источника, «Ноттингем Форест» заинтересован в услугах 26-летнего англичанина и попытается подписать футболиста в текущее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Холгейт принял участие в 5 матчах «Эвертона» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.