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Защитник «Эвертона» Тарковски: «Ливерпуль» переживает трудное время, но мы не рассчитываем, что просто выйдем и победим"

Защитник «Эвертона» Тарковски поделился ожиданиями перед матчем с «Ливерпулем»
Руслан Минаев
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Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски поделился ожиданиями перед матчем с «Ливерпулем» в 23-м туре АПЛ.

«Мы должны выступить так же, как и в матче против «Арсенала» — большее энергии и меньше комфорта для соперника. Мы заставили нескольких игроков «Арсенала» играть на среднем уровне. Эдегор играл не очень, Сака был выключен, Мартинелли тоже. Они играют лучше нас, но нам удалось помешать им.

«Ливерпуль» сейчас переживает трудный период, но у них качественная команда. Мы не рассчитываем на то, что просто выйдем проявим себя и победим. Это будет действительно трудная игра, и если они и настроятся на один матч, это будет именно он. Это будет тяжелая ночь, но я действительно с нетерпением жду этого», — цитирует Тарковски пресс-служба клуба.

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 13 февраля. Начало — в 23.00 мск.

ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 0 : 2
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 1
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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