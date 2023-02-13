Защитник «Эвертона» Тарковски: «Ливерпуль» переживает трудное время, но мы не рассчитываем, что просто выйдем и победим"

Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски поделился ожиданиями перед матчем с «Ливерпулем» в 23-м туре АПЛ.

«Мы должны выступить так же, как и в матче против «Арсенала» — большее энергии и меньше комфорта для соперника. Мы заставили нескольких игроков «Арсенала» играть на среднем уровне. Эдегор играл не очень, Сака был выключен, Мартинелли тоже. Они играют лучше нас, но нам удалось помешать им.

«Ливерпуль» сейчас переживает трудный период, но у них качественная команда. Мы не рассчитываем на то, что просто выйдем проявим себя и победим. Это будет действительно трудная игра, и если они и настроятся на один матч, это будет именно он. Это будет тяжелая ночь, но я действительно с нетерпением жду этого», — цитирует Тарковски пресс-служба клуба.

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 13 февраля. Начало — в 23.00 мск.