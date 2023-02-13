Дайч о дерби против «Ливерпуля»: «Мы должны проявить себя, нам нужен еще один хороший результат»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» в 23-м туре АПЛ.

«Мы подходим к матчу в хорошем расположении духа. Победа [над «Арсеналом»] в прошедшие выходные была потрясающей. Но мы можем прибавить. Нам нужно еще один хороший результат к тому, что мы уже показали в прошлый раз.

У нас много веры в то, что мы делаем, но еще нужно проявить себя действием. Когда прозвучит свисток — мы должны проявить себя. Прошлый успех не гарантирует будущий», — цитирует Дайча пресс-служба клуба.

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 13 февраля. Начало — в 23.00 мск.