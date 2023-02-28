Алекс Фергюсон считает Рэшфорда главным источником голов для «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал Маркуса Рэшфорда основным источником голов для манкунианцев.

«Я не считаю Рэшфорда форвардом. Он фантастически действует с левого фланга. Маркус всегда хорошо реализует моменты. К сожалению, Рашфорд является для нас основным источником голов. Не помешал бы еще один», — цитирует Фергюсона United Zone.

Ранее «Манчестер Юнайтед» стал победителем Кубка английской лиги, обыграв в решающем матче «Ньюкасл» (2:0).

В нынешнем сезоне Рашфорд участвовал 38 матчах, в которых забил 25 голов и сделал девять результативных передач.