Защитник «Челси» Рюдигер направил пиццы медработникам из 13 больниц Германии

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поддержал врачей Германии, заказав им пиццу, информирует DFB.

Накормлены были 420 работников из 13 больницах Германии.

Футболист таким образом выразил признательность врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Кроме того, некоторых из них он поблагодарил через Instagram.

— Я слышал из новостей, а также от друзей и семьи, что ситуация с пандемией коронавируса в Германии стало довольно тяжелой в последнее время, — отметил Рюдигер. — Это трагедия. Люди, которые работают в отделениях интенсивной терапии, делают невероятно важную работу. Они настоящие игерои.