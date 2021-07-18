Защитник «Челси» перешел в «Кристал Пэлас»

Центральный защитник «Челси» Марк Гехи подписал контракт с «Кристал Пэлас», сообщает сайт клуба.

21-летний англичанин прошел медицинское обследование, после чего заключил пятилетний контракт с клубом из АПЛ, который в прошлом сезоне занял 14-ю строчку в чемпионате.

Марк Гехи прошлый сезон провел в аренде в чемпионшипе, выступая за команду «Суонси». Футболист сыграл 43 матча.