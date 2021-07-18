Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Де Хеа приступит к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» на неделю раньше запланированного

20:15
Теги:

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может выйти из отпуска раньше, чем планировалось, сообщает The Sun.

Испанец не хочет позволить конкуренту Дину Хендерсону навязать ему конкуренцию за право быть «номером один» в команде. Поэтому вратарь уже направил в клуб уведомление, что вернется в расположение команды на неделю раньше запланированного, чтобы качественнее подготовиться к новому сезону.

В минувшем сезоне Де Хеа провел 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.

Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, а до этого выступал за мадридский «Атлетико», воспитанником которого является. Контракт голкипера с «красными дьяволами» действует до 2023 года. В составе манкунианцев испанский вратарь стал чемпионом Англии, обладателем Кубка, трех Суперкубков страны и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» — «Химки»: Жиго открыл счет в матче
Директор МакSим объяснила выход певицы на сцену перед госпитализацией
Сотрудники СБУ избили своих пограничников на границе с Россией
Видео: гроб с телом Горячева отправился в печь под «Вечную память»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд