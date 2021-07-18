Де Хеа приступит к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» на неделю раньше запланированного

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может выйти из отпуска раньше, чем планировалось, сообщает The Sun.

Испанец не хочет позволить конкуренту Дину Хендерсону навязать ему конкуренцию за право быть «номером один» в команде. Поэтому вратарь уже направил в клуб уведомление, что вернется в расположение команды на неделю раньше запланированного, чтобы качественнее подготовиться к новому сезону.

В минувшем сезоне Де Хеа провел 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.

Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, а до этого выступал за мадридский «Атлетико», воспитанником которого является. Контракт голкипера с «красными дьяволами» действует до 2023 года. В составе манкунианцев испанский вратарь стал чемпионом Англии, обладателем Кубка, трех Суперкубков страны и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.