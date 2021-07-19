Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» готов расстаться с Вернером

16:20
Тимо Вернер. Фото ФК «Челси».
Тимо Вернер. Фото ФК «Челси».
Теги:

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб, утверждает Sky in Germany. «Синие» уже связались с некоторыми топ-клубами и предложили им подписать немецкого нападающего.

Вернер стал игроком «Челси» в 2020 году, перейдя из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. Нынешний контракт 25-летнего форварда рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне на его счету 53 игры во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Также вместе с лондонским клубом он стал победителем Лиги чемпионов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Стало известно, с кем сыграет «Рубин» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций
«Бенфика», с которой сыграет «Спартак». Новая схема, успешный тренер и блестящий набор игроков
Зарема Салихова о жеребьевке «Спартака»: «Бенфика» — это самый легкий соперник для тренера»
Месси снова главный претендент на «Золотой мяч». Кто может остановить аргентинца?
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд