«Челси» готов расстаться с Вернером
16:20
Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб, утверждает Sky in Germany. «Синие» уже связались с некоторыми топ-клубами и предложили им подписать немецкого нападающего.
Вернер стал игроком «Челси» в 2020 году, перейдя из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. Нынешний контракт 25-летнего форварда рассчитан до 2025 года.
В прошлом сезоне на его счету 53 игры во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Также вместе с лондонским клубом он стал победителем Лиги чемпионов.
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