Виллиан о выступлении за «Арсенал»: «На поле все пошло не так, как мы планировали»

Форвард Виллиан после перехода в «Коринтианс» попрощался с «Арсеналом», с которым расторг контракт.

«Хочу поблагодарить «Арсенал» за предоставленную мне возможность и за теплый прием, оказанный в клубе. К сожалению, на поле все пошло не так, как мы все планировали и надеялись, я получил много критики, особенно от некоторых представителей прессы, за то, что я приехал сюда по финансовым причинам... Я надеюсь, своими сегодняшними действиями я показал все этим людям, и теперь они понимают, что это не так.

Всю свою карьеру я делал все, чтобы быть как можно лучше играть. Я всегда хочу побеждать, и мне трудно смириться с тем, что я этого не сделаю. К сожалению, в «Арсенале» этого не случилось со мной, и я сожалею об этом», — написал Виллиан в Instagram.

33-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Арсенал» и забил один мяч при семи голевых передачах. Ранее он также играл за «Шахтер», «Анжи» и «Челси».

По сообщениям СМИ, Виллиан отказался от суммы в 20,5 миллиона евро, которая причиталась ему за оставшиеся два года контракта.