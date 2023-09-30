Юридический консультант Салаха рассказал о доходах футболиста

Юридический консультант форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Рами Аббас рассказал о доходах египтянина.

В 2022 году нападающий заключил новое соглашение с командой. Срок контракта истекает летом 2025 года.

«Мы ожидаем, что общая сумма, полученная Салахом по контакту и по медиаправам, составит где-то между 54 и 62 миллионами евро в год», — рассказал агент Goal.

В этом сезоне 31-летний футболист провел 6 матчей в АПЛ, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.