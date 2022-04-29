Шерингем высказался о назначении тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о назначении Эрика тен Хага главным тренером команды.

«Я бы предпочел Почеттино только из-за его опыта в премьер-лиге. Мне нравится его стиль игры. Это напоминает стиль «Манчестер Юнайтед», стиль, в котором мы играли много лет назад.

Признаюсь, я мало знаю о тен Хаге. Очевидно, что он хороший тренер. Но в клубе сейчас беспорядок, и потребуется очень много времени, чтобы изменить ситуацию. У него будет очень много работы, и ему потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к премьер-лиге. Будем надеяться, что ему дадут время, но мы все знаем, каков футбол», — приводит слова Шерингема Manchester Evening News.

21 апреля «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Эриком тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.