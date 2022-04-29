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Сегодня, 16:08

Шерингем высказался о назначении тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о назначении Эрика тен Хага главным тренером команды.

«Я бы предпочел Почеттино только из-за его опыта в премьер-лиге. Мне нравится его стиль игры. Это напоминает стиль «Манчестер Юнайтед», стиль, в котором мы играли много лет назад.

Признаюсь, я мало знаю о тен Хаге. Очевидно, что он хороший тренер. Но в клубе сейчас беспорядок, и потребуется очень много времени, чтобы изменить ситуацию. У него будет очень много работы, и ему потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к премьер-лиге. Будем надеяться, что ему дадут время, но мы все знаем, каков футбол», — приводит слова Шерингема Manchester Evening News.

21 апреля «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Эриком тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-pochettino-ten-hag-23809616
Маурисио Почеттино
Тедди Шерингем
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
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 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
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Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 - : -
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
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 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

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 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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