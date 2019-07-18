Юрген Клопп: "Только "Манчестер Сити" и "ПСЖ" могут тратить 300 миллионов фунтов каждый год"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о поведении клуба на трансферном рынке.

– Как уже говорил, это будет не самое активное трансферное окно "Ливерпуля", – цитирует Goal Клоппа. – Я бы сказал, что за последние два года мы много вложили в команду. Люди говорят, что потратим еще 300 миллионов фунтов стерлингов или 200. "Только "Манчестер Сити" и "ПСЖ" могут делать это каждый год. Возможно, "Реал" и "Барселона",

Но у нас все хорошо. Я доволен командой, мы действительно счастливы. Должны посмотреть, найдем ли кого-то на одну позицию. Но никакого реального давления нет. У нас есть решения для всех ситуаций.

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