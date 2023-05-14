Клопп: «У меня никогда не было претензий к настрою игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что у команды не было проблем с настроем в текущем сезоне.

«Я никогда не имел никаких вопросов к игрокам относительно их менталитета — в этом плане они исключительны. Несмотря на это, к сожалению, у нас было много неудачных отрезков. Нормально ли это? Возможно, но, думаю, наш проблемный период по какой-то причине затянулся», — заявил Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка за 35 матчей.