Тен Хаг превзошел рекорд Моуринью по победам в дебютном сезоне в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг установил рекорд по количеству побед во всех турнирах в дебютном сезоне во главе «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Накануне «Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0) в матче 36-го тура АПЛ. Эта победа стала для нидерландского специалиста 38-й во всех турнирах текущего сезона.

Такой показатель не давался ни одному тренеру в истории клуба. Прошлый рекорд принадлежал португальскому специалисту Жозе Моуринью, в сезоне-2016/17 он выиграл с «МЮ» 37 матчей во всех турнирах и три трофея: Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков.