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Сегодня, 10:19

Тен Хаг превзошел рекорд Моуринью по победам в дебютном сезоне в «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нидерландский специалист Эрик тен Хаг установил рекорд по количеству побед во всех турнирах в дебютном сезоне во главе «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Накануне «Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0) в матче 36-го тура АПЛ. Эта победа стала для нидерландского специалиста 38-й во всех турнирах текущего сезона.

Такой показатель не давался ни одному тренеру в истории клуба. Прошлый рекорд принадлежал португальскому специалисту Жозе Моуринью, в сезоне-2016/17 он выиграл с «МЮ» 37 матчей во всех турнирах и три трофея: Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
7
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
8
 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55
9
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
10
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.05 14:30
Лидс – Ньюкасл
 2 : 2
13.05 17:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 2 : 1
13.05 17:00
Челси – Нот. Форест
 2 : 2
13.05 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 2 : 0
13.05 17:00
МЮ – Вулверхэмптон
 2 : 0
13.05 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 0 : 2
14.05 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
14.05 16:00
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
14.05 18:30
Арсенал – Брайтон
 - : -
15.05 22:00
Лестер – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 27
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 25 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 34 1 10
Хуниор Фирпо

Хуниор Фирпо

Лидс

 18 1 6
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