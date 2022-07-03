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Сегодня, 15:15

Юрген Клопп назвал новичка «Ливерпуля» Карвалью универсальным игроком

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о новичке клуба полузащитнике Фабиу Карвалью. О трансфере игрока стало известно сегодня, 3 июля. Он перешел в мерсисайдский клуб из «Фулхэма».

«Он талантлив, верно? Игрок способен поставить на ноги целый стадион. Он уверен в себе и авантюрен с мячом. Карвалью — универсальный футболист, он очень опасен в атаке благодаря своему творческому потенциалу и динамике», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Игрок будет выступать за мерсисайдцев под 28-м номером.

Карвалью находился в системе «Фулхэма» с 2014 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за основную команду «дачников».

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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