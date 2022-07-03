«Ноттингем Форест» собирается подписать вратаря «Бернли» Хеннесси

«Ноттингем Форест» интересуется вратарем «Бернли» Уэйном Хеннесси, сообщает Football Insider.

По информации источника, «лесники» рассматривают 35-летнего валлийца как возможную замену арендованному у «Манчестер Юнайтед» Дину Хендерсону в случае, если тот получит травму.

В сезоне-2021/22 Хеннесси принял участие в 3 матчах «Бернли» и пропустил 6 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 500 тысяч евро.