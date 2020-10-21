«Я всегда был верен «Арсеналу». Жаль, что эта верность осталась безответной». Езил написал письмо фанатам

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил опубликовал обращение к болельщикам команды, в котором отреагировал на решение клуба вывести его из заявки на чемпионат Англии.

«Мне трудно писать это письмо фанатам «Арсенала», за который я играл последние несколько лет. Я глубоко расстроен тем фактом, что был выведен из заявки на АПЛ. Подписывая новый контракт с клубом в 2018 году, я показал свою верность к клубу, который люблю. Жаль, что это осталось безответным. Как я только что понял, в наше время трудно найти верность. Я всегда пытался сохранять позитив, от недели к неделе надеясь, что скоро получу шанс вернуться в состав. Поэтому я молчал все это время.

До паузы из-за коронавируса я был счастлив работать и развиваться под руководством нового главного тренера команды, Микеля Артеты. Все шло хорошо, и я бы даже сказал, что мои выступления были на вполне хорошем уровне. Правда, потом что-то изменилось, и мне стало нельзя играть за «Арсенал». Что тут сказать? Лондон — все еще мой дом, у меня все еще много друзей в команде, я все еще чувствую крепкую связь с фанатами.

Вне зависимости от обстоятельств я продолжу бороться за свой шанс и не позволю своему восьмому сезону в «Арсенале» закончиться вот так. Я обещаю вам, что это решение клуба, тяжелое для меня, не изменит ничего в моей голове. Я продолжу тренироваться и выкладываться по-максимуму и использовать свой голос против бесчеловечности и ради справедливости везде, где угодно", — написал Езил.