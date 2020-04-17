«Вулверхэмптон» принял решение выйти из борьбы за полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, сообщает Birmingham Mail.

По информации источника, главным претендентом на 28-летнего колумбийца стал другой клуб АПЛ, «Эвертон». Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

На счету Хамеса 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 32 миллиона евро.