«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптоном», у Салаха три голевые передачи

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 5-го тура чемпионата Англии — 3:1.

За «красных» голы забили Коди Гакпо (55-я минута), Эндрю Робертсон (85-я) и Харви Эллиотт (90+1-я). У «волков» отличился Хван Хи Чхан (7-я). Форвард мерсисайдцев Мохамед Салах отдал 3 голевые передачи.

«Ливерпуль» выиграл четвертый матч подряд и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 13 очками. «Вулверхэмптон» располагается на 15-я строчке (3 очка).