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16 августа, 08:13

«Вулверхэмптон» близок к покупке полузащитника «Спортинга» Нунеса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» ведет переговоры по трансферу полузащитника лиссабонского «Спортинга» Матеуса Нунеса, сообщает The Guardian.

По данным источника, стороны практически согласовали сделку. В случае если трансфер состоится, то он станет рекордным для «волков»: английская команда заплатит за 23-летнего португальца 45 миллионов евро, сумма может вырасти до 50 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2022/23 Нунес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 2 матчах за «Спортинг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/aug/15/wolves-agree-club-record-fee-of-38m-for-sporting-midfielder-matheus-nunes?CMP=share_btn_tw
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