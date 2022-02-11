Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в 24-м туре чемпионата Англии отметил, что в меньшинстве играть было сложно.

«У нас были проблемы после красной карточки, и нам пришлось уйти в оборону. «Волки» выставили в нападение семь игроков, и было трудно сохранить ворота в неприкосновенности, но мы очень хорошо защищались в штрафной.

Мы должны двигаться от игры к игре. Нужно продолжать совершенствоваться. Наша реальность — это следующая игра.

Красная карточка Мартинелли? Я провел в этой стране 18 лет и никогда не видел ничего подобного. Мы еще больше усложнили себе задачу, играя вдесятером. Выиграть такой матч в меньшинстве чрезвычайно сложно. Однако у нас была сплоченность и единство", — цитирует BBC Артету.