«Арсенал» не сыграет в еврокубках впервые с сезона-1995/96
Впервые с сезона-1995/96 «Арсенал» не пробился в еврокубки. Команда заняла восьмое место в АПЛ, набрав 61 очко.
«Канониры» выступали в европейских клубных турнирах, начиная с сезона-1996/97. В текущем сезоне команда дошла до 1/2 финала Лиги Европы, где уступила «Вильярреалу» (1:2, 0:0).
Команда неизменно выступала в еврокубках в период работы в ней Арсена Венгера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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