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Впервые в истории английского футбола «Тоттенхэм» закончит тур на первом месте, а «Арсенал» — на последнем

18:05
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В Лондоне завершился матч 3-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0.

Благодаря этой победе лондонский клуб поднялся в турнирной таблице АПЛ на 1-е место. И уже ни один клуб не сможет сместить «шпор» с этого места в этом туре.

Примечательно, что впервые в истории английского футбола «Тоттенхэм» закончит тур на первом месте, а «Арсенал» — на последнем. «Канониры» не набрали ни одного очка в этом в сезоне и даже не забили ни одного гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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